Россиянам назвали неожиданную причину головной боли
Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал неожиданную причину головной боли.
В рамках викторины «Минута здоровья» ведущие задали участнице вопрос о том, может ли ношение обуви на высоком каблуке приводить к головным болям. Женщина ответила положительно.
Агапкин поддержал её точку зрения. По словам специалиста, если каблук высокий, то такая связь действительно существует.
До этого врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Никита Гурьянов предупредил о способных сделать головную боль хронической привычках. Согласно его заверению, одно из самых распространённых заблуждений заключается в том, что боль можно просто перетерпеть. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: