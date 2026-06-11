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Россиянам назвали неожиданную причину головной боли

Агапкин заявил, что ношение обуви на высоком каблуке может вызвать головную боль
Фото: iStock/fizkes

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал неожиданную причину головной боли.



В рамках викторины «Минута здоровья» ведущие задали участнице вопрос о том, может ли ношение обуви на высоком каблуке приводить к головным болям. Женщина ответила положительно.

Агапкин поддержал её точку зрения. По словам специалиста, если каблук высокий, то такая связь действительно существует.

До этого врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Никита Гурьянов предупредил о способных сделать головную боль хронической привычках. Согласно его заверению, одно из самых распространённых заблуждений заключается в том, что боль можно просто перетерпеть. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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