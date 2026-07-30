Терапевт Хан предупредил о связи жира на талии с диабетом и болезнями сердца
Врач общей практики Амир Хан рассказал, что значительные отложения в области талии способны указывать на избыток висцерального жира. Его накопление повышает вероятность диабета второго типа, сердечно-сосудистых нарушений и других заболеваний. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
Специалист призвал не ориентироваться при похудении на чужие представления о внешности. Главной целью, по его словам, должно стать укрепление здоровья. Хан пояснил, что жир в организме делится на два вида. Подкожный располагается непосредственно под кожей и заметен визуально. Висцеральный находится глубже, рядом с внутренними органами. Организму требуется небольшой объём такого жира, однако его избыток представляет опасность.
На объём отложений влияют наследственность, образ жизни и условия окружающей среды. Врач выделил питание, двигательную активность и эмоциональное напряжение среди факторов, на которые человек способен воздействовать. Для снижения висцерального жира терапевт посоветовал сочетать тренировки, повышающие пульс, с упражнениями для развития мышц. Он рекомендовал сократить сахар в меню, чаще есть продукты с белком и клетчаткой.
Отдельное внимание Хан уделил режиму отдыха. Взрослому человеку желательно спать семь-восемь часов в сутки. Контроль стресса тоже важен: напряжение повышает уровень кортизола, усиливает аппетит и может способствовать росту жировых запасов в области внутренних органов.
Полезными для контроля веса и уровня сахара в крови считаются продукты, богатые клетчаткой: овощи, зелень, бобовые, цельнозерновые крупы и ягоды. Они помогают дольше сохранять чувство сытости, поддерживают работу кишечника и позволяют избежать резких скачков глюкозы. В рацион можно включать брокколи, капусту, огурцы, помидоры, чечевицу, фасоль, гречку и овсянку.
Не менее важен белок, необходимый для сохранения мышечной массы и восстановления организма. Хорошими источниками являются рыба, яйца, курица, индейка, творог без избытка сахара, натуральный йогурт и тофу. Рыба жирных сортов, например лосось, скумбрия и сельдь, также содержит омега-3 жирные кислоты, полезные для сердца и сосудов.
В рационе должны присутствовать и полезные жиры — они есть в орехах, семенах, авокадо, оливковом масле и морской рыбе. Такие продукты лучше употреблять умеренно, поскольку они достаточно калорийны. В качестве перекуса подойдут небольшая горсть несолёных орехов, яблоко с натуральным йогуртом или овощи с хумусом.
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