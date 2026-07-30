Терапевт Хан предупредил о связи жира на талии с диабетом и болезнями сердца

30 июля 2026, 10:57

Терапевт Хан: Жир вокруг талии повышает риск развития диабета

Фото: iStock/Halfpoint

Врач общей практики Амир Хан рассказал, что значительные отложения в области талии способны указывать на избыток висцерального жира. Его накопление повышает вероятность диабета второго типа, сердечно-сосудистых нарушений и других заболеваний. Об этом он сообщил в своих соцсетях.