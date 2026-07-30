Психолог ответила, как перестать общаться с токсичным другом

30 июля 2026, 11:14

Психолог Тодорова: прекратить общение с токсиком нужно через осознание ситуации

Фото: istockphoto/fizkes

Психолог Мария Тодорова перечислила признаки, по которым можно вычислить токсичного друга. Специалист подчеркнула, что такие отношения не являются дружбой, а потому их необходимо незамедлительно прекращать.