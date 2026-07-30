Психолог ответила, как перестать общаться с токсичным другом
Психолог Мария Тодорова перечислила признаки, по которым можно вычислить токсичного друга. Специалист подчеркнула, что такие отношения не являются дружбой, а потому их необходимо незамедлительно прекращать.
По словам эксперта, о токсичности собеседника свидетельствуют систематические попытки унизить партнера, самоутвердиться за его счет, обесценить его чувства или достижения, а также использовать манипуляции и эмоциональное давление, пишет «Абзац». Ключевым индикатором нездорового общения служит чувство внутренней опустошенности, возникающее после каждой встречи.
Тодорова отметила, что человек с устойчивой психикой не должен поддерживать подобный формат отношений. Первым шагом к освобождению от деструктивного влияния она назвала осознание проблемы и честное признание самому себе: «Не хочу общаться, потому что мне такой формат дружбы не подходит». В случае попыток токсичного друга возобновить контакт, психолог рекомендует решительно пресекать их, не поддаваясь на провокации.
Ранее психолог рассказал, как снять напряжение в дорожной пробке. Подробности в нашем материале.
Читайте также: