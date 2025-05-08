Похоже на провокацию: Лариса Гузеева рассказала, где отметит 9 мая

Лариса Гузеева (фото: Instagram* @_larisa_guzeeva_)
Лариса Гузеева отправилась в путешествие на майские праздники. Телезвезда рассказала, что сейчас находится в Германии.
Ведущая шоу «Давай поженимся!» показала уникальный ресторан в Берлине, где ей удалось побывать. Заведение работает в старинном здании 17 века. Это место очень поразило Гузееву.
А вот подписчики удивлены, что звезда решила провести выходные именно в Германии. Вероятнее всего, там же она останется и 9 мая. Многие посчитали, что Гузеевой не следовало афишировать этот факт, поскольку в современных реалиях это можно считать за провокацию.
Читайте также:
65-летняя Лариса Гузеева объяснила, почему ушла из кино: «Тяжело переживаю нынешний возраст, не могу его на себя примерить»
Лариса Гузеева задолжала перед налоговой более 1 млн рублей
«Будто бы я себя искусствено старю»: Розу Сябитову задела критика Ларисы Гузеевой
*запрещён в РФ
А вот подписчики удивлены, что звезда решила провести выходные именно в Германии. Вероятнее всего, там же она останется и 9 мая. Многие посчитали, что Гузеевой не следовало афишировать этот факт, поскольку в современных реалиях это можно считать за провокацию.
Читайте также:
65-летняя Лариса Гузеева объяснила, почему ушла из кино: «Тяжело переживаю нынешний возраст, не могу его на себя примерить»
Лариса Гузеева задолжала перед налоговой более 1 млн рублей
«Будто бы я себя искусствено старю»: Розу Сябитову задела критика Ларисы Гузеевой
*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова