Родителей предупредили о неочевидной опасности для школьников

03 сентября 2026, 17:53

Врач Кашух: Бутылка для воды может стать источником инфекции

Фото: iStock/Smederevac

Многоразовая бутылка для воды, которую дети берут с собой в школу или на секции, может стать источником инфекции. Об этом родителей предупредила эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух, пишет RT.