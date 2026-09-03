Родителей предупредили о неочевидной опасности для школьников
Многоразовая бутылка для воды, которую дети берут с собой в школу или на секции, может стать источником инфекции. Об этом родителей предупредила эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух, пишет RT.
Современные бутыли с клапанами, носиками и трубочками сложно качественно очистить. Влажная и теплая среда внутри них способствует размножению патогенных микроорганизмов, включая плесень, пояснила специалист. Кашух рекомендует выбирать для детей самые простые модели бутылей без лишних элементов.
Бактерии могут проникать в воду из воздуха, через крышку или из полости рта ребенка. Поэтому бутыль необходимо ежедневно тщательно мыть горячей водой с мылом или специализированным средством, уделяя особое внимание труднодоступным участкам. Раз в неделю посуду следует замачивать в растворе пищевой соды, отметила эксперт.
Особенно рискованно пить воду из бутыли на следующий день после наполнения. Не рекомендуется доливать воду в немытую бутыль. Также стоит избегать использования одноразовых бутылей в качестве многоразовых.
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