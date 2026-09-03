Терапевт назвал причины появления белых полос на ногтях
Терапевт Джузеппе Арагона назвал причины появления вертикальных и горизонтальных полос на ногтях, передает издание Metro.
Специалист рассказал, что горизонтальные отметины на ногтях, такие как линии Бо, представляют собой углубления или бороздки. Они, по его словам, могут появляться после серьезных заболеваний или стресса, когда рост ногтей замедляется или останавливается. Врач отметил, что линии Мюрке — это белые поперечные полосы без выступов, которые могут указывать на низкий уровень белка в крови, часто связанный с хроническими заболеваниями.
Арагона также развеял опасения по поводу вертикальных выступов или углублений на ногтях, объяснив, что зачастую это безобидные признаки старения. Такие изменения, как правило, не вызывают беспокойства, если не сопровождаются другими симптомами, заключил терапевт.
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