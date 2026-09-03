Терапевт назвал причины появления белых полос на ногтях

03 сентября 2026, 16:25

Врач Арагона: Белые полосы на ногтях связаны с низким уровнем белка в крови

Фото: iStock/Nadya So

Терапевт Джузеппе Арагона назвал причины появления вертикальных и горизонтальных полос на ногтях, передает издание Metro.