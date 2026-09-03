В Роскачестве назвали два основных рассадника бактерий на кухне

03 сентября 2026, 16:51

Роскачество: Основные рассадники бактерий на кухне — губки и разделочные доски

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

Два основных рассадника бактерий на кухне — губки для мытья посуды и разделочные доски. Об этом проинформировали в Центре компетенций в области пищевой безопасности Роскачества, передает «Лента.ру»