В Роскачестве назвали два основных рассадника бактерий на кухне
Два основных рассадника бактерий на кухне — губки для мытья посуды и разделочные доски. Об этом проинформировали в Центре компетенций в области пищевой безопасности Роскачества, передает «Лента.ру»
Эксперты утверждают, что пористая текстура кухонных губок и их постоянное нахождение во влажной среде способствуют активному размножению бактерий, включая кишечную палочку. Согласно исследованию Роскачества, рекомендуется использовать кухонную губку не более недели, после чего в ней скапливается значительное количество микроорганизмов.
По мнению специалистов, разделочные доски занимают второе место среди потенциально опасных предметов на кухне. Независимо от материала, будь то дерево или пластик, на досках со временем появляются царапины и порезы от ножей. В этих микротрещинах скапливаются соки сырого мяса и рыбы, которые крайне сложно удалить. Даже мытье в посудомоечной машине не гарантирует полного устранения загрязнений. Если на доске появляются видимые бороздки или темные пятна, ее следует заменить, подчеркивают эксперты.
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