Эндокринолог назвала характерные симптомы нехватки воды в организме
Диетолог и эндокринолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала, какие признаки могут указывать на нехватку воды в организме. Об этом пишет «Лента.ру».
Специалист подчеркнула, что изменение характера мочеиспускания может быть одним из симптомов. Уменьшение объема мочи и её насыщенный желтый цвет указывают на то, что организм задерживает воду, сказала она. Однако, по её словам, цвет мочи может изменяться и по другим причинам: например, на него влияют некоторые продукты питания, лекарства и витамины.
Михалева отметила, что при сильном обезвоживании могут возникать сухость во рту, жажда, слабость и головокружение, особенно при резком вставании. Эти симптомы связаны с уменьшением объема крови в организме и снижением артериального давления, пояснила эндокринолог.
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