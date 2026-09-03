Эндокринолог назвала характерные симптомы нехватки воды в организме

03 сентября 2026, 16:08

Эндокринолог Михалева: сухость во рту может указывать на обезвоживание

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Диетолог и эндокринолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала, какие признаки могут указывать на нехватку воды в организме. Об этом пишет «Лента.ру».