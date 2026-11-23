23 ноября 2026, 16:34

Эксперт Минпросвещения Адамовская: допзанятия могут вести к перегрузке ребенка

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Плотное расписание уроков и кружков не гарантирует ребёнку успешного развития. Напротив, чрезмерная занятость может привести к хроническому переутомлению, тревожности и потере интереса к учёбе. Об этом Life.ru рассказала эксперт Минпросвещения, учёный секретарь ФГБНУ «Институт развития, здоровья и адаптации ребёнка», кандидат биологических наук Оксана Адамовская.





По словам специалиста, при постоянной учебной нагрузке в первую очередь страдают память и внимание — функции, необходимые для успешного обучения. Среди возможных последствий также снижение иммунитета и негативное отношение к занятиям.



Адамовская отмечает, что свободное время — это не «просто отдых», а элемент развития, это время для формирования самостоятельности, общения со сверстниками и занятий по интересам.





«Перегрузка формируется не одним дополнительным занятием, а совокупностью нагрузок: уроки, домашние задания, дополнительное образование, самостоятельная подготовка, дорога. Важно обеспечивать двигательную активность ребёнка в течение дня — не менее одного часа — и чередовать виды деятельности (умственную и физическую)», — пояснила эксперт.

«Чётких норм не существует, важен баланс между учёбой, отдыхом, физической активностью и временем с семьёй», — объяснила эксперт.

«Ключевой ориентир – не количество кружков, а состояние ребенка: одному ребенку под силу три секции, другому тяжело даже с одной», — подчеркнула Адамовская.