23 ноября 2026, 15:26

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области продолжается масштабная кампания по вакцинации от гриппа. Процедуру прошли уже около 850 000 детей, сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.





Как напомнили в Минздраве региона, дети могут сделать прививку в поликлинике по месту прикрепления или в образовательных учреждениях.

«Вакцинация позволяет защитить ребёнка от тяжёлого течения гриппа, его последствий и возможных осложнений. С начала кампании по вакцинации в Московской области привились уже почти 850 000 детей», – отметил Забелин.