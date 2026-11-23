Вакцинацию от гриппа прошли уже около 850 000 подмосковных детей
В Московской области продолжается масштабная кампания по вакцинации от гриппа. Процедуру прошли уже около 850 000 детей, сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Как напомнили в Минздраве региона, дети могут сделать прививку в поликлинике по месту прикрепления или в образовательных учреждениях.
«Вакцинация позволяет защитить ребёнка от тяжёлого течения гриппа, его последствий и возможных осложнений. С начала кампании по вакцинации в Московской области привились уже почти 850 000 детей», – отметил Забелин.В ведомстве отметили, что вакцинация детей проводится бесплатно. Перед процедурой ребёнка осматривает медработник, чтобы исключить противопоказания.
Для проведения прививки в образовательном учреждении необходимо письменное согласие родителей или законных представителей. Для вакцинации в поликлинике нужно записаться на приём к врачу.