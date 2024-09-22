Родители фигуранта дела о теракте в «Крокусе» не могут с ним увидеться

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Родители Далера Мирзоева, одного из фигурантов о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл», не могут с ним встретиться на протяжении последних шести месяцев. Об этом рассказала мать обвиняемого Гулракат Мирзоева.
В разговоре с РИА Новости она сообщила, что они с мужем не могут поехать к сыну, так как их некому отвести. Женщина добавила, что они не виделись и не разговаривали с Далером с того времени, когда произошла трагедия, и не знают, где он и что с ним.
В свою очередь, отец фигуранта Борот рассказал, что несколько раз расспрашивал сотрудников районного отдела милиции, где и каким образом он может разузнать о сыне, но ответа не получил.
Далер Мирзоев — уроженец и гражданин Таджикистана. Следствие считает его одним из четверых исполнителей террористического акта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», который произошёл 22 марта, ровно полгода назад.
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В свою очередь, отец фигуранта Борот рассказал, что несколько раз расспрашивал сотрудников районного отдела милиции, где и каким образом он может разузнать о сыне, но ответа не получил.
Далер Мирзоев — уроженец и гражданин Таджикистана. Следствие считает его одним из четверых исполнителей террористического акта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», который произошёл 22 марта, ровно полгода назад.
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Александр Бойцов