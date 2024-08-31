Стало известно о российском гражданстве фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

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Один из фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холл» Хусейн Хамидов покинул Таджикистан и перебрался Россию с родителями 12 лет назад, он имеет российское гражданство. Об этом рассказал его дядя, брат отца, передает РИА Новости.
Мужчина также рассказал, что с тех пор не встречал племянника, в связи с чем не может ничего сказать.
Ранее стало известно, что пятеро новых фигурантов дела о теракте снабжали исполнителей оружием. Они были задержаны на территории Дагестана 31 марта.
До этого стало известно, что депутаты внесут в Государственную Думу инициативу о депортации из России мигрантов с судимостью. Об этом заявила заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Сардана Авксентьева в своем Telegram-канале.
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Ранее стало известно, что пятеро новых фигурантов дела о теракте снабжали исполнителей оружием. Они были задержаны на территории Дагестана 31 марта.
До этого стало известно, что депутаты внесут в Государственную Думу инициативу о депортации из России мигрантов с судимостью. Об этом заявила заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Сардана Авксентьева в своем Telegram-канале.
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Александр Климов