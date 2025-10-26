В Госдуме призвали к строгому контролю над мигрантами после драки в «Прокшино»
Журавлёв: прибытие мигрантов в РФ должно осуществляться по квотам для компаний
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что России не нужны толпы мигрантов, которых сложно контролировать и которые не соблюдают законы. Так политик отреагировал на массовую драку в жилом комплексе «Прокшино».
В беседе с «Газетой.Ru» Журавлёв отметил, что важно лишить гражданства и депортировать из страны как минимум двоих зачинщиков драки. Он предложил проверить, как они получили паспорта. В Госдуме, по его словам, сейчас усложняют эту процедуру.
«В любом случае приезд их в страну должен осуществляться под строгим контролем, а в идеале, и я это не раз предлагал, по квоте от организаций, которые испытывают недостаток в человеческих ресурсах. Тогда и нести ответственность должны будут эти самые компании. Потому что нынешний мутный миграционный поток выливается чаще всего в открытый криминал на улицах российских городов», — заявил парламентарий.Драка в «Прокшино» произошла 25 октября. Участвовало около 20 человек, они повредили несколько автомобилей.