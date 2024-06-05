Фото: сайт Кремля
Половина опрошенных украинцев считают, что президент Зеленский не выполнил большинство своих предвыборных обещаний. Такие данные получили в результате опроса, специалисты Киевского института социологии.
Из них 50% считают, что Зеленский не справился из-за коррумпированности окружения. Ещё 32% видят причину этого в недостатке компетентности среди членов команды президента.
Украинское издание «Страна.ua» среди невыполненных обещаний Зеленского перечислила его намерение прекратить боевые действия, чтобы солдаты ВСУ больше не погибали, готовность потерять популярность, рейтинги и даже саму должность ради «наступления мира». Также он заявлял, что нельзя делить страну на «правильных» и «неправильных», а также на «больших» и «меньших».
Срок полномочий Зеленского официально истёк 20 мая. Сам он неоднократно заявлял, что выборы могут пройти только после завершения боевых действий.
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Украинское издание «Страна.ua» среди невыполненных обещаний Зеленского перечислила его намерение прекратить боевые действия, чтобы солдаты ВСУ больше не погибали, готовность потерять популярность, рейтинги и даже саму должность ради «наступления мира». Также он заявлял, что нельзя делить страну на «правильных» и «неправильных», а также на «больших» и «меньших».
Срок полномочий Зеленского официально истёк 20 мая. Сам он неоднократно заявлял, что выборы могут пройти только после завершения боевых действий.
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Александр Бойцов