Родители нежелательно пребывающих в РФ детей-мигрантов будут иметь тот же статус

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Иностранные граждане, чьи дети признаны нежелательно пребывающими на территории России, будут получать аналогичный статус. Об этом сообщается в приказе МВД России, который размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что если иностранный гражданин не достиг 18-летнего возраста, то профильные инстанции будут готовить материалы и проект решения о нежелательности его пребывания в стране вместе с теми же документами его законного представителя.
Приказ вступит в силу 5 февраля 2025 года.
По закону признать пребывание иностранного гражданина нежелательным можно в случае нарушений при въезде в Россию, отсутствия или утраты документов, подтверждающих право на пребывание в стране, уклонения от выезда из России по истечении допустимого срока и нарушения правил транзитного проезда.
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Приказ вступит в силу 5 февраля 2025 года.
По закону признать пребывание иностранного гражданина нежелательным можно в случае нарушений при въезде в Россию, отсутствия или утраты документов, подтверждающих право на пребывание в стране, уклонения от выезда из России по истечении допустимого срока и нарушения правил транзитного проезда.
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Анастасия Чинкова