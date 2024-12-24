В Ульяновской области мигрантам запретили работать таксистами

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В Ульяновской области иностранным специалистам запретили трудиться в сфере такси. Об этом сказано в тексте документа, опубликованного на портале правительства региона.
Помимо такси, мигрантам ещё запретят заниматься регулярными перевозками пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении. Иностранным специалистам также нельзя будет заниматься остальными сухопутными перевозками.
Согласно указу правительства Ульяновской области, мигрантам запретят устроиться работать в специализированные магазины, торгующие алкогольными напитками. Им также будет запрещено трудиться в магазинах, продающих пиво и табачные изделия.
Нововведения будут действовать с начала следующего 2025 года. Работодателям предоставили три месяца на решение кадрового вопроса в соответствие с запретом.
Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что РФ не нужны кишлаки в городах, а миграционной политике стоит быть жесткой.
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Согласно указу правительства Ульяновской области, мигрантам запретят устроиться работать в специализированные магазины, торгующие алкогольными напитками. Им также будет запрещено трудиться в магазинах, продающих пиво и табачные изделия.
Нововведения будут действовать с начала следующего 2025 года. Работодателям предоставили три месяца на решение кадрового вопроса в соответствие с запретом.
Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что РФ не нужны кишлаки в городах, а миграционной политике стоит быть жесткой.
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Ольга Енгалычева