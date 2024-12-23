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В Челябинске на рабочем складе мигранты открыли нелегальную молельную, сообщило агентство Ura.ru, ссылаясь на пресс-службу регионального управления МВД России.
Представители ведомства обратили внимание, что силовики обнаружили её в подсобном помещении во время объявленной в Челябинске проверки.
Ещё силовики проверили порядка 150 человек по информационно-справочным учетам МВД, а также на законность нахождения на территории Российской Федерации и причастность к противоправной деятельности. Три иностранных гражданина в скором времени будут выдворены за пределы страны.
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«Идет сбор доказательств для решения вопроса о возбуждении дела по статье 5.26 КоАП РФ («Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях»)», — подчеркнули в пресс-службе регионального управления Министерства внутренних дел.
Ещё силовики проверили порядка 150 человек по информационно-справочным учетам МВД, а также на законность нахождения на территории Российской Федерации и причастность к противоправной деятельности. Три иностранных гражданина в скором времени будут выдворены за пределы страны.
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Ольга Енгалычева