Дети мигрантов толпой избили школьников в Новой Москве

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Дети мигрантов избили троих учеников в школе в Новой Москве. Об этом пишет MK.RU.
Отмечается, что драка произошла 19 декабря. Двое девятиклассников утром шли по коридору школы и смеялись над анекдотами, которые рассказывали друг друга. Они проходили мимо других школьников, один из которых решил, что старшеклассники смеются именно над ним. Обиженный мальчик сообщил о якобы насмешках своему старшему брату, который дружил с десятиклассниками – детьми мигрантов. После уроков заступники подошли к двум девятиклассникам и нецензурно выразились в их адрес.
Позже в школе начались разборки, в которых, по словам очевидцев, участвовали порядка 40 человек. На помощь к девятиклассникам пришёл их 15-летний друг. Они пытались отбиться от ударов десятиклассников-мигрантов и детей помладше. В итоге драку пришлось разнимать учителям.
В результате произошедшего серьезные травмы получили трое девятиклассников. Один из них с сотрясением мозга и сломанным носом был доставлен в детскую больницу. Второй отказался от госпитализации, однако дома у него ухудшилось состояние. Врачи также диагностировали у него сотрясение мозга. Их помощник отделался ушибами и синяками.
Отец одного из пострадавших рассказал, что после случившегося к нему подошёл младшеклассник и сообщил, что эти дети-мигранты избивали школьников и ранее.
Родители избитых учеников подали заявление в полицию.
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Позже в школе начались разборки, в которых, по словам очевидцев, участвовали порядка 40 человек. На помощь к девятиклассникам пришёл их 15-летний друг. Они пытались отбиться от ударов десятиклассников-мигрантов и детей помладше. В итоге драку пришлось разнимать учителям.
В результате произошедшего серьезные травмы получили трое девятиклассников. Один из них с сотрясением мозга и сломанным носом был доставлен в детскую больницу. Второй отказался от госпитализации, однако дома у него ухудшилось состояние. Врачи также диагностировали у него сотрясение мозга. Их помощник отделался ушибами и синяками.
Отец одного из пострадавших рассказал, что после случившегося к нему подошёл младшеклассник и сообщил, что эти дети-мигранты избивали школьников и ранее.
Родители избитых учеников подали заявление в полицию.
Читайте также:
«Боюсь за свою жизнь»: Девушка из деревни Грибки стала жертвой домогательства коллег-мигрантов, что известно
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Анастасия Чинкова