Родители пропавшего российского пловца Свечникова прилетели в Турцию
В среду, 21 января, родители пропавшего в Турции спортсмена Николая Свечникова после обнаружения предположительно его тела прилетели в Стамбул. Об этом сообщают «Известия».
По данным издания, мать и отца спортсмена должны доставить в Институт судебной медицины для проведения ДНК-экспертизы.
При этом друг пропавшего пловца рассказал RT, что на погибшем мужчине, которого обнаружили накануне в Босфоре, надет гидрокостюм Свечникова. Мужчина выразил уверенность в том, что тело действительно принадлежит российскому спортсмену.
Свечников пропал во время межконтинентального заплыва в Босфорском проливе в Стамбуле 24 августа. Он оказался единственным, кто не доплыл до финиша.
20 января рабочие водную поверхность и во время работ обнаружили труп мужчины, одетое в плавательный костюм. После этого в СМИ появилась информация, что найденное тело принадлежит именно пропавшему Свечникову.
