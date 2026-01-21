Достижения.рф

Родители пропавшего российского пловца Свечникова прилетели в Турцию

В среду, 21 января, родители пропавшего в Турции спортсмена Николая Свечникова после обнаружения предположительно его тела прилетели в Стамбул. Об этом сообщают «Известия».



По данным издания, мать и отца спортсмена должны доставить в Институт судебной медицины для проведения ДНК-экспертизы.

При этом друг пропавшего пловца рассказал RT, что на погибшем мужчине, которого обнаружили накануне в Босфоре, надет гидрокостюм Свечникова. Мужчина выразил уверенность в том, что тело действительно принадлежит российскому спортсмену.

Свечников пропал во время межконтинентального заплыва в Босфорском проливе в Стамбуле 24 августа. Он оказался единственным, кто не доплыл до финиша.

20 января рабочие водную поверхность и во время работ обнаружили труп мужчины, одетое в плавательный костюм. После этого в СМИ появилась информация, что найденное тело принадлежит именно пропавшему Свечникову.

