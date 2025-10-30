Семья пропавшего пловца Свечникова объявила награду в один млн рублей

30 октября 2025, 10:48

Фото: iStock/Дмитрий Коростылев

Семья пропавшего российского пловца Николая Свечникова объявила награду в один миллион рублей за любую информацию о его местонахождении. Спортсмен исчез более двух месяцев назад во время заплыва «Босфор 2025» в Стамбуле.