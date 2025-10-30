Семья пропавшего пловца Свечникова объявила награду в один млн рублей
Семья пропавшего российского пловца Николая Свечникова объявила награду в один миллион рублей за любую информацию о его местонахождении. Спортсмен исчез более двух месяцев назад во время заплыва «Босфор 2025» в Стамбуле.
По информации Telegram-канала SHOT, родные Свечникова подали в суд на организаторов соревнований и намерены добиться расследования всех обстоятельств случившегося. Сейчас мать пловца находится в Турции и пытается получить сведения о ходе поисковых мероприятий.
Чтобы привлечь внимание к делу, семья также пообещала выплату в 500 тысяч лир (около миллиона рублей) тем, кто поможет найти Николая. По одной из версий, во время заплыва ему стало плохо под мостом Султана Фатиха, после чего спортсмена могло унести течением.
Читайте также: