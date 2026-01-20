В Босфоре нашли тело мужчины, которое может принадлежать пловцу Свечникову
В Босфоре обнаружили тело неизвестного мужчины, которое может принадлежать российскому пловцу Николаю Свечникову. Об этом сообщает агентство IHA.
Спортсмен не доплыл до финиша при заплыве через Босфор в Стамбуле 24 августа 2025 года. Мать Свечникова заявила, что организаторы соревнования скрывают информацию о пропаже сына. По её словам, хотя мероприятие снималось многочисленными журналистами, видеозаписей с момента исчезновения пловца нет.
Ранее стало известно, что пловец мог утонуть в районе моста Султана Фатиха. Предположительно, он начал испытывать проблемы и перевернулся на спину во время заплыва, после чего его унесло течением.
