Родители рассказали о рекордных тратах на репетиторов для школьников

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Родители учеников 10—11 классов тратят на репетиторов в среднем по 5 тысяч рублей в неделю. Отмечается, что два года назад они отдавали на подготовку детей 3,5 тысячи. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные опроса, проведенного SuperJob.
Траты выросли и у родителей учеников 7-9 классов. По данным опроса, трое из десяти родителей семи- и восьмиклассников и каждый второй родитель учеников 9—11 классов оплачивают дополнительные уроки.
Отмечается, что если для подготовки учеников средней школы родители тратят в неделю в среднем 3,5 тысячи рублей, в то время как для старшеклассников этот показатель составляет уже 5 тысяч рублей.
Согласно опросу, учащиеся 7—8 классов в основном посещают допзанятия по алгебре и геометрии, русскому языку, физике и химии и английскому языку. Старшеклассники чаще всего оплачивают репетиторов по обязательным экзаменационным предметам для ЕГЭ: математике и русскому языку.
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Отмечается, что если для подготовки учеников средней школы родители тратят в неделю в среднем 3,5 тысячи рублей, в то время как для старшеклассников этот показатель составляет уже 5 тысяч рублей.
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Алина Юрчак