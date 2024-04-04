В Госдуме призывают отказаться от пиццы

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В Госдуме призывают развивать кулинарный патриотизм, отказавшись от пиццы и вернув пироги.
Такое мнение высказал член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
По его его словам, западные «фастхарчевни» вытеснили российские чайные, пирожковые и другие традиционные заведения.
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«Патриотизм тоже должен быть умным. Когда в столице и в регионах завершалась широкая Масленица, проходя по праздничным рядам и инсталляциям в славянском стиле, я вдруг задумался: куда из нашего общепита исчезли чайные, пирожковые, блинные, закусочные, пельменные? Они есть, но их маловато», – сказал он в комментарии «360».
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