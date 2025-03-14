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Родительская суббота Великого поста 15 марта: традиции, что нельзя делать и как правильно почитать усопших

Фото: istockphoto / SonerCdem

Фото: istockphoto / SonerCdem

Родительская суббота — важная дата в православном календаре. Это день, когда верующие поминают усопших родственников, а в храмах читается заупокойная служба. Как правильно провести этот день расскажет «Радио 1».

В чем суть родительской субботы

Родительская суббота, отмечаемая в рамках Великого поста, имеет глубокие корни в православной традиции. Она посвящена памяти усопших и служит напоминанием о важности молитвы за тех, кто ушел из жизни. В этом году Родительская суббота выпадает на 15 марта. В этот день верующие собираются в храмах, чтобы помолиться за своих родных и близких, ушедших в мир иной. Считается, что молитвы за усопших помогают облегчить их участь в загробной жизни.

Федот Ветронос 15 марта: зачем в этот день покупать красную герань и готовить кашу с медом, народные приметы
Федот Ветронос 15 марта: зачем в этот день покупать красную герань и готовить кашу с медом, народные приметы


Как правильно почитать усопших на первую родительскую субботу Великого поста

Чтобы правильно почтить память усопших в Родительскую субботу, рекомендуется посетить церковную службу и принять участие в панихиде. Это особая служба, во время которой произносятся молитвы о душах усопших. Кроме того, верующие могут заказывать сорокоусты — специальные молебны о душах, которые читаются в течение 40 дней. Также важно вспомнить о своих близких, за которых вы хотите помолиться, и произнести их имена во время службы.

В этот день также принято делать пожертвования на нужды церкви или помогать тем, кто нуждается в поддержке. Это считается хорошим делом и знаком уважения к памяти усопших.

Фото: istockphoto / Ivan Murauyou

Что можно и нельзя делать

В Родительскую субботу важно соблюдать определенные правила. Нельзя заниматься тяжелыми физическими работами и проводить время в шумных развлечениях. Рекомендуется избегать ссор и конфликтов, а также проявлять доброту и сострадание к окружающим. Это время для размышлений и молитвы. Согласно традициям, следует воздерживаться от употребления мясных и молочных продуктов, так как это время поста. Вместо этого можно сосредоточиться на духовной практике и общении с близкими.


Чем можно питаться на родительскую субботу 15 мартаВ Родительскую субботу

15 марта следует придерживаться постного питания. Разрешается употребление рыбы, овощей, фруктов, круп и хлеба. Также можно готовить блюда на растительном масле. Например, отличным вариантом будут овощные салаты, супы на овощном бульоне и различные каши. Важно помнить, что еда в этот день должна быть простой и скромной, отражая дух поста.

Приметы на 15 марта

На Родительскую субботу существует множество примет, связанных с погодой и поведением людей. Например, если в этот день идет дождь, это может означать, что усопшие просят о помощи и поддержке. Также считается, что если на Родительскую субботу увидеть луну, то это предвещает удачу и благополучие в семье. Некоторые верят, что если в этот день вспомнить о своих усопших родственниках и помолиться за них, то они оберегут вас от бед и несчастий. Поэтому важно не только соблюдать традиции, но и делиться добротой и любовью с окружающими.

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Федот Ветронос 15 марта: зачем в этот день покупать красную герань и готовить кашу с медом, народные приметы
14 марта 2025, 14:06

Фото: istockphoto / ANGHI

В народном календаре 15 марта отмечается Федот Ветронос — день, когда весна показывает свой капризный характер. В народе говорили: «Федот Ветронос всюду свой нос сует», намекая на внезапные метели и порывистые ветра. Какие традиции связаны с этим днем, что можно и чего нельзя делать 15 марта, а также народные приметы о погоде — ​расскажет «Радио 1».

История праздника Федот Ветронос


Название праздника связано со святым Феодотом Киринейским, который прославился стойкостью во время гонений на христиан при императоре Ликинии. Его почитали за преданность вере, способность исцелять и совершать чудеса.

В народе день переименовали в Федот Ветронос из-за ветреной мартовской погоды. Альтернативное имя — «Федот Снежный Занос», так как в это время могли внезапно вернуться метели.

Что можно делать 15 марта


В этот день старались задобрить домового, чтобы привлечь в дом достаток. Для этого ставили на подоконник красную герань — считалось, что она создает уют и защищает от неудач. Сдачу за купленный цветок нужно было оставить продавцу: считалось, что таким образом можно привлечь в дом достаток. Стоит отметить, что покупать другие цветы в этот день нельзя — плохая примета.

Еще одной традицией было умиротворение ветров. На ворота вешали красные ленты, чтобы защититься от непогоды и переменчивого нрава весны.

Кроме того, 15 марта нужно было заварить кашу с медом и угостить именинников — для здоровья и семейного благополучия.

Фото: istockphoto / Arx0nt

Что нельзя делать 15 марта


Однако существовал и ряд запретов. Наши предки считали, что в этот день можно случайно притянуть неприятности.

Так, пришивать пуговицы и штопать одежду считалось плохой приметой — можно «пришить» к себе неприятности.

Поднимать найденные вещи на улице тоже не рекомендовалось: верили, что так можно забрать чужие беды.

Великий пост 2025: чем питаться и как безопасно вернуться к привычному рациону
Великий пост 2025: чем питаться и как безопасно вернуться к привычному рациону

Беременным женщинам не советовали обнимать чужих детей, чтобы не усложнить будущие роды.

Кроме того, 15 марта не рекомендовалось выходить на улицу — злые духи ветра могут принести неприятности. Если все же надо выйти, нужно трижды перекреститься и перешагнуть порог левой ногой.

Народные приметы о погоде 15 марта


По погоде 15 марта предсказывали предстоящее лето:

  • метель и ветер — трава появится не скоро;
  • длинные сосульки — весна затянется;
  • теплый ветер — лето будет жарким, но дождливым;
  • северный ветер, снег — к холодному лету;
  • дождь 15 марта — лето будет сырым;
  • собака катается по земле — к смене погоды, ветру и оттепели.

Церковные праздники 15 марта 2025 года


15 марта в православии отмечаются важные даты:

  • Родительская суббота;
  • Праздник иконы Божией Матери «Державная»;
  • День памяти мученицы Евфалии (Сицилия);
  • Память мученика Троадия (Неокесария);
  • Поминовение 440 мучеников Италийских;
  • День памяти преподобного Агафона Скитского (Египет).

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Синоптик рассказал, надолго ли в Москву вернутся похолодание и снег
Синоптик Шувалов: похолодание и снег вернутся в Москву на неделю
14 марта 2025, 13:42

Фото: iStock/ValerijaP

Первые дни марта радовали жителей Москвы и области солнцем и теплом, а вот насчет дальнейшего продолжения радости у специалистов возникают сомнения.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что близится интенсивное и резкое похолодание и гололедица на дорогах.

«Под утро и в субботу, и в воскресенье, и в понедельник, и вторник снежок выпадет, может быть, даже ляжет на пару дней, но опять-таки не надо пугаться этого — нормальная мартовская погода. Мы опускаемся от экстремально положительных значений до нормы, а следующие выходные уже опять 10, 12 градусов», — сказал синоптик.

По его словам, вся погода идет своим чередом, а весна — это время самых сильных ветров и контрастных температур.

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В Москве росгвардейцы вернули родителям потерявшуюся 8-летнюю девочку
14 марта 2025, 12:46

Фото: iStock/ fizkes

В Западном административном округе Москвы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии вернули маме пропавшую 8-летнюю дочь, сообщила пресс-служба ведомства.
Во время патрулирования улицы Лобачевского росгвардейцы увидели плачущую девочку — она казалась растерянной и все время смотрела по сторонам. Правоохранители успокоили малышку и узнали, что она потерялась по дороге из школы домой и не может вспомнить дорогу. Сотрудники отвели ребенка в отделение полиции. Там они установили контактные данные родителей, с которыми оперативно связались.

Потерявшаяся девочка благополучно воссоединилась с родителями.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии задержали молодого человека, у которого при себе обнаружили крупную партию наркотиков. У задержанного изъяли 82 свертка с эфедроном общим весом более 80 граммов.

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#ребёнок
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Слухи о разводе и романе Попова с Канделаки: что происходит в семье Скабеевой и как выглядит ее единственный сын
14 марта 2025, 12:32

Ольга Скабеева и Евгений Попов (Фото: Телеграм @skabeeva)

Известно, что Ольга Скабеева и Евгений Попов — не просто коллеги. Более 15 лет назад ведущие решили создать семью, а всего через год после этого радостного события у них родился первенец. Как выглядит их единственный ребенок и как на самом деле живет в браке популярная пара, расскажет «Радио 1».

Карьера Ольги Скабеевой


Что касается карьеры и судьбы Ольги, то свое детство она провела в Волжске, где и родилась. Несмотря на то, что в семье никто не проявлял интереса к гуманитарным наукам — отец работал строителем, а мать была архитектором — Ольга не пошла по их стопам. Уже к окончанию школы она четко представляла себя в журналистике и упорно шла к своей цели.

В начале своей карьеры Ольга работала в местной газете, а затем переехала в Санкт-Петербург, где поступила на факультет журналистики и успешно окончила его с красным дипломом. Уже во время учебы она начала свою работу на телевидении. К середине 2000-х годов карьера амбициозной журналистки активно развивалась, особенно после того, как Ольга начала заниматься журналистскими расследованиями и вступила в конфликты с оппозицией. Однако настоящую популярность ей принесло авторское шоу «60 минут».

Интересно, что карьера и личная жизнь Ольги переплелись, когда она вышла замуж за ведущего Евгения Попова.

Ольга Скабеева, Евгений Попов и их сын Захар (Фото: кадр из программы «Пока все дома»)

Брак с Евгением Поповым и рождение первенца


Отношения журналистов начались сразу после их первой встречи. Влечение между ведущими было очень сильным, однако в начале они даже не подозревали о том, что в будущем создадут семью. В течение первого года их отношений Ольга и Евгений виделись крайне редко из-за работы, и общение происходило в основном по видеосвязи. Постепенно они все больше узнавали друг о друге. Вскоре Попов решил сделать своей избраннице предложение. Однако плотный рабочий график дважды заставлял их откладывать свадьбу из-за необходимости подготовки срочных репортажей.

Интересно, что торжество они решили отметить в Нью-Йорке, поскольку на тот момент находились в командировке за границей. Евгений работал над выпусками в США, а Ольга была в Бельгии, но это не помешало им объединить свои судьбы. Скабеева и Попов не только живут вместе, но и работают в одной команде, фактически не расставаясь. Одиннадцать лет назад Ольга подарила своему мужу сына Захара, и коллеги из команды «Вести» тепло поздравили молодую маму с этим радостным событием.

Британская Daily Mail назвала телеведущую Скабееву «железной куклой Путина»
Британская Daily Mail назвала телеведущую Скабееву «железной куклой Путина»

Попов не смог быть рядом с супругой во время рождения их ребенка, так как его отправили в командировку в соседнюю страну для освещения обострившейся политической ситуации. Однако к моменту выписки Ольги и сына из роддома Евгений успел вернуться. Поскольку супруги много работали, основное время с Захаром проводила его бабушка в Волжском. Как только мальчик немного подрос, родители забрали его в Москву.

Внешне Захар все больше напоминает свою успешную маму: у него такая же улыбка и разрез глаз. Конечно, некоторые черты он унаследовал и от отца, но, безусловно, больше похож на Скабееву. Несмотря на напряженный рабочий график, журналисты стараются уделять своему сыну каждую свободную минуту. К шести годам Захар уже научился читать и писать, а также проявил любовь к рисованию и начал изучать английский язык.

Теперь сын Евгения Попова растет гармонично развитой личностью. Он увлекается спортом и посещает лыжную секцию. Иногда вместе с родителями он проводит время в горах, катаясь на лыжах.

Ольга Скабеева и Евгений Попов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Слухи о разводе пары


В 2020 году, накануне Нового года, начали активно распространяться слухи о разводе этой пары. Первоначально информацию опубликовал сатирический журнал «Панорама», известный своими шутливыми материалами. Несмотря на явный юмористический подтекст, некоторые интернет-пользователи восприняли эту новость всерьез, а ряд других СМИ начали ее тиражировать без проверки достоверности.

Кроме того, в «Панораме» появилась информация о том, что руководство телеканала рассматривает возможность замены Ольги Скабеевой на Тину Канделаки. Якобы между Евгением Поповым и Канделаки завязались романтические отношения.

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Автоэксперт Попов назвал ахинеей идею проводить техосмотр у дилера при продаже
14 марта 2025, 12:29

Фото: iStock/Alones Creative

Автоэксперт Дмитрий Попов назвал ахинеей идею проводить техосмотр автомобиля у дилер перед продажей. По его словам, для подержанных машин уже существует аналогичная процедура, а новые проверяются при аккредитации Минпромторга.
«Если речь идет про б/у авто, то в Минпромторге предлагают проводить процедуру, которая и так существует. Дело в том, что если б/у автомобиль старше четырех лет, то при постановке на учет он должен проходить техосмотр у нас в стране. <…> Технические требования к станциям проверяются при аккредитации. Иными словами, Минпромторг и так их проверяет, как это связано с тем, что я покупаю автомобиль? <…> Какая-то ахинея», — поделился автоэксперт в беседе с «Татар-информом».
Попов также добавил, что, если речь идет о подержанных автомобилях, но младше четырех лет, то тогда инициатива будет противоречить законодательству. Он пояснил, что, согласно закону, такие автомобили не подлежат техническому осмотру.

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