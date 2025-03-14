Федот Ветронос 15 марта: зачем в этот день покупать красную герань и готовить кашу с медом, народные приметы

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В народном календаре 15 марта отмечается Федот Ветронос — день, когда весна показывает свой капризный характер. В народе говорили: «Федот Ветронос всюду свой нос сует», намекая на внезапные метели и порывистые ветра. Какие традиции связаны с этим днем, что можно и чего нельзя делать 15 марта, а также народные приметы о погоде — расскажет «Радио 1».
История праздника Федот Ветронос
Название праздника связано со святым Феодотом Киринейским, который прославился стойкостью во время гонений на христиан при императоре Ликинии. Его почитали за преданность вере, способность исцелять и совершать чудеса.
В народе день переименовали в Федот Ветронос из-за ветреной мартовской погоды. Альтернативное имя — «Федот Снежный Занос», так как в это время могли внезапно вернуться метели.
Что можно делать 15 марта
В этот день старались задобрить домового, чтобы привлечь в дом достаток. Для этого ставили на подоконник красную герань — считалось, что она создает уют и защищает от неудач. Сдачу за купленный цветок нужно было оставить продавцу: считалось, что таким образом можно привлечь в дом достаток. Стоит отметить, что покупать другие цветы в этот день нельзя — плохая примета.
Еще одной традицией было умиротворение ветров. На ворота вешали красные ленты, чтобы защититься от непогоды и переменчивого нрава весны.
Кроме того, 15 марта нужно было заварить кашу с медом и угостить именинников — для здоровья и семейного благополучия.
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Что нельзя делать 15 марта
Однако существовал и ряд запретов. Наши предки считали, что в этот день можно случайно притянуть неприятности.
Так, пришивать пуговицы и штопать одежду считалось плохой приметой — можно «пришить» к себе неприятности.
Поднимать найденные вещи на улице тоже не рекомендовалось: верили, что так можно забрать чужие беды.
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Беременным женщинам не советовали обнимать чужих детей, чтобы не усложнить будущие роды.
Кроме того, 15 марта не рекомендовалось выходить на улицу — злые духи ветра могут принести неприятности. Если все же надо выйти, нужно трижды перекреститься и перешагнуть порог левой ногой.
Народные приметы о погоде 15 марта
По погоде 15 марта предсказывали предстоящее лето:
- метель и ветер — трава появится не скоро;
- длинные сосульки — весна затянется;
- теплый ветер — лето будет жарким, но дождливым;
- северный ветер, снег — к холодному лету;
- дождь 15 марта — лето будет сырым;
- собака катается по земле — к смене погоды, ветру и оттепели.
Церковные праздники 15 марта 2025 года
15 марта в православии отмечаются важные даты:
- Родительская суббота;
- Праздник иконы Божией Матери «Державная»;
- День памяти мученицы Евфалии (Сицилия);
- Память мученика Троадия (Неокесария);
- Поминовение 440 мучеников Италийских;
- День памяти преподобного Агафона Скитского (Египет).
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Дайана Хусинова