В Раменском провели благотворительную акцию «Собери ребёнка в школу»
Благотворительную акции «Собери ребёнка в школу», направленную на помощь малообеспеченным семьям перед началом учебного года, провели в Раменском. В акции принял участие глава муниципального округа Эдуард Малышев. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Акцию организовало местное отделение партии «Единая Россия» вместе с благотворительными организациями «Рука помощи» и «Дари свет». В организации также приняли участие власти округа и местный молодёжный центр.
«Участниками акции стали неравнодушные люди, готовые помочь родителям, которым не по силам самостоятельно подготовить ребенка к новому учебному году», — сказал Эдуард Малышев.В рамках акции ребятам вручили рюкзаки, канцелярские принадлежности и другие нужные для школы вещи. Кроме того, для детей провели творческий мастер-класс.