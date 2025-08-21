В Раменском провели благотворительную акцию «Собери ребёнка в школу»

21 августа 2025, 16:20

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Благотворительную акции «Собери ребёнка в школу», направленную на помощь малообеспеченным семьям перед началом учебного года, провели в Раменском. В акции принял участие глава муниципального округа Эдуард Малышев. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Акцию организовало местное отделение партии «Единая Россия» вместе с благотворительными организациями «Рука помощи» и «Дари свет». В организации также приняли участие власти округа и местный молодёжный центр.





«Участниками акции стали неравнодушные люди, готовые помочь родителям, которым не по силам самостоятельно подготовить ребенка к новому учебному году», — сказал Эдуард Малышев.