Врач Жемчугов: лучший способ избежания болезни — обследование

Фото: iStock/Dr_Microbe

Эксперты Всемирной организации здравоохранения предупредили о распространении в России штаммов гонконгского и свиного гриппа. Но реальная угроза — это появление нового патогена, так называемой «болезни Икс». COVID-19 эксперты называют «учениями в облегченном варианте». Ключевыми условиями борьбы с эпидемиями являются доверие населения к властям и готовность к сотрудничеству. Основные меры защиты — вакцинация и ношение масок. Также недопустимо выходить на работу с симптомами простуды.





Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» заявил, что эксперты создают модель болезни по итогам ковида, а потом придумывают меры, которые их предотвращают.





«Самый лучший вариант избежания болезни — пройти обследование. Если чувствуете, что болеете чаще, чем хотелось бы, надо пойти к нормальному доктору, который увидит вас целиком, поговорит с вами, найдет слабые места в организме и подскажет, как укрепить их. Если ничего нет, то для профилактики используйте контрастный душ», — сказал он.