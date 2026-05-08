Родителям напомнили о важности формирования у детей навыков безопасного поведения в Сети

08 мая 2026, 10:55

Депутат Немкин: Детям важно прививать навыки безопасного поведения в Сети

Обучение подрастающего поколения цифровой грамотности и правилам безопасности в интернете на сегодняшний день является обязательной частью воспитания. Такое мнение выразил член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.





По его словам, дети проводят в интернете много времени, поэтому родителям важно формировать у них навыки безопасного поведения в Сети и объяснять, что не каждый собеседник является тем, за кого себя выдает. Часто злоумышленники начинают с безобидного общения, а после пытаются получить личную информацию о ребенке или навязывают личные встречи, отметил Немкин в разговоре с Общественной Службой Новостей.





«Ребенок должен понимать: если интернет-знакомый задает слишком много личных вопросов, просит что-то скрыть от родителей, предлагает "секретное" общение или настаивает на встрече — это серьезный повод прекратить контакт и рассказать взрослым», — подчеркнул депутат.