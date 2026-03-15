Родителям назвали самые распространенные ошибки в общении с детьми-школьниками
Нередко родители совершают ошибки в общении с детьми-школьниками. Об этом заявила психоаналитический терапевт, психолог сервиса «Ясно» Марина Волкова в разговоре с «Лентой.ру».
Эксперт поделилась, что одна из наиболее болезненных ошибок в отношениях с детьми — это когда родители переносят на них свои обязательства и негативные чувства, связанные с партнером. Например, женщина одна занимается бытом, но не решается выразить недовольство мужу, который предпочитает проводить время так, как ему нравится, и не участвует в домашних делах. Вместо этого она начинает критиковать детей за беспорядок в комнате, пытаясь воздействовать на их «совесть», отметила психолог.
Другим распространенным недочетом, по словам Волковой, является потеря контроля над эмоциями и поведением. Родители могут кричать на подростков, нападать на их личность, пытаясь подавить их через свою «взрослую власть».
Также специалист указала на ошибку, при которой родители сосредотачиваются исключительно на учебе, игнорируя внутренний мир подростка. Когда важны только оценки, теряется человеческий контакт, добавила она.
Эксперт подчеркнула важность умения не только говорить, но и слушать. Необходимо задавать вопросы и внимательно относиться к ответам, не оценивая позицию ребенка как правильную или неправильную, а проявляя искренний интерес к его чувствам и переживаниям.
