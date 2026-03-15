Россиянам объяснили, чем опасны для покупателей любимые продавцами переводы «по номеру»
RT: Оплата переводом «по номеру» в магазинах лишает покупателя правовой защиты
Специалисты Роскачества предупредили россиян об опасности оплаты покупок переводом «по номеру» телефона. Такой способ расчёта, популярный среди продавцов в небольших магазинах и кафе, лишает покупателя правовой защиты, передает RT.
Граждане РФ могут заметить, что в некоторых заведениях им часто предлагают воспользоваться QR-кодом или перевести деньги напрямую. Это связано с тем, что продавцы пытаются избежать комиссии за эквайринг (обслуживание банковских платежей).
Популярная турецкая модель и звезда шоу «Мой стиль» погибла в своём доме при загадочных обстоятельствах
Более того, суммы, полученные «по номеру», не проводятся через кассу. Это позволяет скрывать реальную выручку, продавать товар с истекающим сроком или применять фиктивную скидку, присваивать себе дополнительные средства. Некоторые сотрудники используют такие «лазейки» в обход работодателя.
Главный риск для покупателя — невозможность вернуть или обменять товар, а также воспользоваться гарантией, так как чек обычно не выдаётся.
«Даже если допускается возврат без чека, сам факт оплаты переводом физическому лицу нигде не фиксируется. Из-за этого не получится подтвердить, что товар или услуга приобреталась у конкретного продавца», — говорится в материале RT.Но на этом проблемы не заканчиваются. Названный продавцом счёт может быть связан с незаконной деятельностью, и покупателю придётся доказывать свою непричастность к происходящему.