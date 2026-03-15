Россиянам объяснили, чем опасны для покупателей любимые продавцами переводы «по номеру»

15 марта 2026, 05:50

RT: Оплата переводом «по номеру» в магазинах лишает покупателя правовой защиты

Фото: iStock/AmnajKhetsamtip

Специалисты Роскачества предупредили россиян об опасности оплаты покупок переводом «по номеру» телефона. Такой способ расчёта, популярный среди продавцов в небольших магазинах и кафе, лишает покупателя правовой защиты, передает RT.





Граждане РФ могут заметить, что в некоторых заведениях им часто предлагают воспользоваться QR-кодом или перевести деньги напрямую. Это связано с тем, что продавцы пытаются избежать комиссии за эквайринг (обслуживание банковских платежей).





«Даже если допускается возврат без чека, сам факт оплаты переводом физическому лицу нигде не фиксируется. Из-за этого не получится подтвердить, что товар или услуга приобреталась у конкретного продавца», — говорится в материале RT.