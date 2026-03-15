Выяснились самые популярные цвета автомобилей у клиентов лизинговых компаний

15 марта 2026, 02:41

РИА Новости: Самыми популярными цветами лизинговых машин в РФ стали черный и белый

Фото: iStock/Scharfsinn86

В зимний период клиенты российских лизинговых компаний чаще всего выбирают легковые автомобили нейтральных оттенков — белого или серого цвета. В премиум-сегменте независимо от сезона лидируют чёрный и белый, сообщает РИА.





Как пояснил коммерческий директор «Флит Лизинга» Руслан Моллаев, бизнес отдаёт предпочтение белым машинам из-за их практичности: они проще в уходе и легко брендируются. Авто ярких цветов зимой обычно запрашивают только те клиенты, которые особенно успешно завершили год и хотят купить себе «имиджевые» машины.



