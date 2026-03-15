Выяснились самые популярные цвета автомобилей у клиентов лизинговых компаний
РИА Новости: Самыми популярными цветами лизинговых машин в РФ стали черный и белый
В зимний период клиенты российских лизинговых компаний чаще всего выбирают легковые автомобили нейтральных оттенков — белого или серого цвета. В премиум-сегменте независимо от сезона лидируют чёрный и белый, сообщает РИА.
Как пояснил коммерческий директор «Флит Лизинга» Руслан Моллаев, бизнес отдаёт предпочтение белым машинам из-за их практичности: они проще в уходе и легко брендируются. Авто ярких цветов зимой обычно запрашивают только те клиенты, которые особенно успешно завершили год и хотят купить себе «имиджевые» машины.
Директор дивизиона Москва-Восток ГК «Интерлизинг» Никита Осипов добавил, что в зимний период времени покупатели, помимо белого, предпочитают серый и серебристый. Это связано с тем, что такие цвета лучше скрывают следы реагентов и грязи. Более того, светлые тона заметнее в условиях короткого дня. Летом же растёт доля чёрного, синего и красного цветов.
Внедорожники и пикапы, как правило, берут в тёмных и нейтральных тонах (чёрный, серый, хаки). А вот кроссоверы и семейные модели — более разноцветные, совмещающие практичность с эстетикой.
Отмечается, что в корпоративном сегменте цвет часто определяется фирменным стилем автопарка и требованиями к ликвидности при перепродаже. Главное для клиентов — наличие автомобилей в нужной комплектации и сроки поставки, а не сезонные предпочтения.