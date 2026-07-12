Родителям назвали три способа получить школьные выплаты в своём регионе
Депутат Говырин: приём заявлений на школьные выплаты стартовал в июле
Депутат Алексей Говырин рассказал, что регионы сами определяют размер и категории получателей школьных выплат. Он рекомендовал родителям обращаться в местную соцзащиту — это самый прямой способ узнать о действующих мерах.
В беседе с RT парламентарий пояснил, что специалисты предоставят полные сведения о региональных мерах, включая выплаты на школьную форму, канцелярию и подарки первоклассникам.
«Также можно узнать необходимые данные в МФЦ. Сотрудники центра тоже владеют актуальной информацией о региональных выплатах и помогут разобраться, подходит ли семья под условия», — отметил он.Ещё один вариант, по словам Говырина, — региональный портал «Госуслуги», где часто публикуют информацию о поддержке. Депутат посоветовал пользоваться чат-ботом, но предупредил: перед запросом важно выбрать свой регион в настройках профиля, иначе система покажет сведения другого субъекта.
Политик подчеркнул, что большинство регионов начинают приём заявлений в июле. Для оформления могут понадобиться справки о доходах, свидетельства о рождении и чеки. В некоторых субъектах компенсируют фактические траты.