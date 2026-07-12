Родителям назвали три способа получить школьные выплаты в своём регионе

12 июля 2026, 22:04

Депутат Говырин: приём заявлений на школьные выплаты стартовал в июле

Фото: Istock/Detry26

Депутат Алексей Говырин рассказал, что регионы сами определяют размер и категории получателей школьных выплат. Он рекомендовал родителям обращаться в местную соцзащиту — это самый прямой способ узнать о действующих мерах.





В беседе с RT парламентарий пояснил, что специалисты предоставят полные сведения о региональных мерах, включая выплаты на школьную форму, канцелярию и подарки первоклассникам.

«Также можно узнать необходимые данные в МФЦ. Сотрудники центра тоже владеют актуальной информацией о региональных выплатах и помогут разобраться, подходит ли семья под условия», — отметил он.