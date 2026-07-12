Россиянам назвали самый надёжный способ расчёта при покупке квартиры
Старший преподаватель РЭУ Ольга Чирикова назвала безопасные способы покупки квартиры.
В беседе с RT эксперт сообщила, что самым надёжным инструментом на вторичном рынке считается безотзывный покрытый аккредитив.
«Покупатель вносит деньги на специальный счёт в банке, и продавец получает их только после того, как предъявит выписку из ЕГРН с зарегистрированным переходом права собственности», — пояснила она.До этого, по словам Ольги, средства блокируются. Кроме этого, Чирикова назвала схожий механизм — счёт эскроу: банк держит деньги и следит за условиями. В долевом строительстве этот спецсчёт обязателен и спас многих дольщиков. Для «вторички» же подходит депозит нотариуса.
«Нотариус принимает деньги покупателя и перечисляет их продавцу после регистрации, а сама операция фиксируется в реестре нотариальных действий, что даёт сторонам дополнительное доказательство», — сообщила эксперт.Специалист отметила, что банковская ячейка формально безопасна, но банк не проверяет содержимое. Наличный расчёт, по словам Ольги, несёт максимальные риски: фальшивки, нападение, продавец может заявить, что не получал денег.