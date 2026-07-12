13 июля Москву накроет волна непогоды с дождём и градом
В понедельник, 13 июля, в Москве ожидаются сильный дождь, гроза, град и ветер с порывами до 13–18 метров в секунду. Об этом сообщает Комплекс городского хозяйства столицы.
Синоптики уточнили: непогода сохранится в городе с 00:00 до 21:00 по московскому времени. В этот период местами пройдёт кратковременный дождь, в отдельных районах возможны ливни, грозовые разряды и выпадение града.
Специалисты обратили внимание москвичей на меры предосторожности. Они рекомендовали горожанам проявлять особую внимательность на улицах во время ухудшения погоды: не стоит укрываться под деревьями и парковать рядом с ними автомобили. Кроме того, ведомство призывает водителей учитывать метеоусловия при движении и по возможности избегать длительных поездок.
Ранее синоптик Татьяна Позднякова раскрыла, когда в Москве закончатся дожди. По словам эксперта, ждать осталось совсем немного.
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