Россиянам назвали условия безопасной обкатки нового автомобиля

12 июля 2026, 21:22

Автоэксперт Попов: обкатка новой машины длится от 2 до 5 тысяч километров

Фото: Istock/igoriss

Автомобильный эксперт Дмитрий Попов разъяснил правила обкатки новых машин. По его словам, сразу после покупки автомобиль не стоит эксплуатировать в критических режимах, поскольку его узлы и агрегаты ещё не притёрлись друг к другу.





В беседе с RT специалист отметил, что обкатка представляет собой процесс, в ходе которого детали трутся и постепенно прирабатываются. Попов подчеркнул, что заводской стандарт изготовления деталей не обеспечивает их полной совместимости с первого момента.



Поэтому для каждого автомобиля срок обкатки индивидуален: некоторым хватает двух тыс. км, другим может понадобиться до пяти тыс. км пробега. В этот период, по словам эксперта, водителю важно избегать интенсивных нагрузок.

«Автомобиль нельзя нагружать: делать резкие старты и резкие торможения, двигаться по пересечённой местности. И вторая задача обкатки — это выявить различного рода дефекты узлов и агрегатов», — сообщил он.