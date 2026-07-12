Россиянам назвали условия безопасной обкатки нового автомобиля
Автомобильный эксперт Дмитрий Попов разъяснил правила обкатки новых машин. По его словам, сразу после покупки автомобиль не стоит эксплуатировать в критических режимах, поскольку его узлы и агрегаты ещё не притёрлись друг к другу.
В беседе с RT специалист отметил, что обкатка представляет собой процесс, в ходе которого детали трутся и постепенно прирабатываются. Попов подчеркнул, что заводской стандарт изготовления деталей не обеспечивает их полной совместимости с первого момента.
Поэтому для каждого автомобиля срок обкатки индивидуален: некоторым хватает двух тыс. км, другим может понадобиться до пяти тыс. км пробега. В этот период, по словам эксперта, водителю важно избегать интенсивных нагрузок.
«Автомобиль нельзя нагружать: делать резкие старты и резкие торможения, двигаться по пересечённой местности. И вторая задача обкатки — это выявить различного рода дефекты узлов и агрегатов», — сообщил он.Ранее автоэксперт Егор Васильев рассказал, что делать, если машина заглохла на дороге. По его словам, помощью выступит аварийная служба.