Родителям объяснили, как накормить ребенка без мультиков и уговоров

07 октября 2026, 16:02

Эксперт Селезнева: оценить питание ребенка поможет педиатр

Фото: iStock/gpointstudio

Отказ ребенка от еды часто воспринимается как катастрофа, хотя обычно ситуация далека от критической. Как отличить привередливость от реальной проблемы, рассказала ассистент кафедры гигиены ИПМ Пироговского университета Мария Селезнева.





По ее словам, которые приводит Runews24, для начала родителям необходимо понять, действительно ли ребенок ест мало. Это поможет определить педиатр, который на плановых осмотрах на осмотрах измеряет массу и длину тела, сопоставляя прибавки с нормами для возраста. Судить о том, достаточно ли ребенок питается, можно только после оценки развития и состояния здоровья.



Независимо от причины, по которой ребенок отказывается от еды, первичная стратегия едина: важно не механически наполнять желудок, а формировать устойчивый пищевой интерес. Специалист посоветовала сделать приемы пищи семейными и регулярными. Видя, как взрослые спокойно и с удовольствием едят, ребенок начнет считывать эту модель как безопасную. Также полезно привлекать его к сервировке стола и готовке: позволить расстелить скатерть, разложить посуду и приборы, помыть овощи, помочь с нарезкой.

«Когда ребенок участвует в создании блюда, у него формируется чувство авторства, и отвергнуть то, во что вложен собственный труд, психологически сложнее», — пояснила Селезнева.