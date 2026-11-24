24 ноября 2026, 19:21

Психолог Денисова-Мельникова: уступки капризам могут сделать из детей истериков

Фото: Istock/Nadezhda1906

Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова рассказала, как взрослым реагировать на эмоции и капризы ребёнка, чтобы не воспитать у него истеричность.





В беседе с изданием «Абзац» специалист рекомендовала спокойно выдерживать детские эмоции и помнить, что малышам нужны не только любовь, но и чёткие границы.

«Проблема начинается, когда взрослые из страха расстроить ребёнка перестают выдерживать его недовольство. Сказали нет, ребёнок заплакал, и через пять минут «нет» превращается в «ладно, можно». Тогда он быстро усваивает очень простую схему: если достаточно громко протестовать, граница исчезнет. Мягкое воспитание — это не когда ребёнку всё разрешено. Это когда родитель показывает, что понимает чувства ребёнка, но остаётся непреклонен в своих решениях», — пояснила психолог.