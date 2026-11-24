Родителям объяснили, как не вырастить из ребёнка истеричку
Психолог Денисова-Мельникова: уступки капризам могут сделать из детей истериков
Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова рассказала, как взрослым реагировать на эмоции и капризы ребёнка, чтобы не воспитать у него истеричность.
В беседе с изданием «Абзац» специалист рекомендовала спокойно выдерживать детские эмоции и помнить, что малышам нужны не только любовь, но и чёткие границы.
«Проблема начинается, когда взрослые из страха расстроить ребёнка перестают выдерживать его недовольство. Сказали нет, ребёнок заплакал, и через пять минут «нет» превращается в «ладно, можно». Тогда он быстро усваивает очень простую схему: если достаточно громко протестовать, граница исчезнет. Мягкое воспитание — это не когда ребёнку всё разрешено. Это когда родитель показывает, что понимает чувства ребёнка, но остаётся непреклонен в своих решениях», — пояснила психолог.Денисова-Мельникова подчеркнула, что во время истерики не нужно читать лекции и требовать немедленного успокоения.