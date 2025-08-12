Новая школа в красногорском ЖК «Лесобережный» готовится встретить учеников

12 августа 2025, 14:00

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Новая школа в жилом комплексе «Лесобережный» на 550 мест готовится 1 сентября встретить учеников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.





Строительство образовательного учреждения завершено. Сейчас рабочие убирают помещения, докрашивают станы, расставляют мебель. 1 сентября за школьные парты сядут юные красногорцы, приём которых на предстоящий учебный год уже ведется.



В рамках акции «Родительская приёмка» социальный объект посетил замруководителя фракции единороссов в Совете депутатов городского округа Красногорск Артур Бадретдинов. Парламентарий осмотрел классы и кабинеты, спортивный и актовый залы, медпункт и пищеблок. Депутат назвал проект в ЖК «Лесобережный» очень хорошим. В школе созданы все условия для комфортного и продуктивного обучения.

«Здесь много мягкой мебели. Понравился достаточно большой актовый зал, много оборудования, есть даже диско-шар. Также хочу отметить пищеблок, в котором будет полный цикл готовки», – прокомментировал Бадретдинов.