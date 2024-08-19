Родителям рассказали, как сделать себе оплачиваемый выходной 1 сентября

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Аналитики «Авито Работы» дали рекомендации по тому, как российским родителям организовать себе оплачиваемый выходной 1 сентября.
В первую очередь необходимо спросить у работодателя об оставшихся днях отпуска и договориться использовать один из них.
Кроме этого, есть вариант взять один выходной за свой счёт.
Ранее министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин сообщил, что до 25 августа школьные рюкзаки получат около 4 тыс. будущих первоклассников из Подмосковья, а также 46 ребят из Курской и Белгородской областей, которые пойдут учиться в школы региона.
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Кроме этого, есть вариант взять один выходной за свой счёт.
«Если вы ранее работали в выходные или праздничные дни, у вас есть право на оплату работы в двойном размере или дополнительный день отдыха — отгул. Этот дополнительный выходной можно использовать 2 сентября, чтобы провести День знаний с ребёнком», — добавили в беседе с RT специалисты.А трёхкратная олимпийская чемпионка, член комиссии по образованию Московской городской думы Мария Киселева сообщила, что в Москве состоятся бесплатные интерактивные занятия по направлению «Рисунок».
«Погружение в мир художественного творчества поможет ребёнку увидеть мир во всей его красоте. Причём не только увидеть, но и зафиксировать его с помощью карандашей или красок на бумаге. Способность отобразить окружающий мир художественными средствами развивает личность ребёнка. И это замечательно», – прокомментировала в беседе с АГН «Москва» Киселева.
Ранее министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин сообщил, что до 25 августа школьные рюкзаки получат около 4 тыс. будущих первоклассников из Подмосковья, а также 46 ребят из Курской и Белгородской областей, которые пойдут учиться в школы региона.
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Мелисса Тимофеева