Воробьёв: выплаты к началу учебного года получат 107 тысяч подмосковных семей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Выплаты к 1 сентября коснутся 107 тысяч семей из Подмосковья. Эта работа началась в регионе с 10 августа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.
«Их выплачивают проактивно. Мы знаем, кому и сколько необходимо перечислить. С 10 августа мы начали эту работу, чтобы семьи почувствовали поддержку, и все хлопоты, связанные с приготовлением ребёнка в школу, были осуществлены своевременно», – сказал глава региона.В Московской области выплаты к началу нового учебного года получают на каждого школьника многодетные семьи (3 тыс. рублей), многодетные с низкими доходами (10 тыс. рублей) и семьи, воспитывающие ребёнка с особенностями здоровья.
Сроки выплат подобраны так, чтобы родители вовремя успели собрать детей в школу.
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Лора Луганская