Родителям смогут выплачивать до 1 млн рублей при рождении ребёнка без НДФЛ

07 ноября 2026, 18:59

Сенатор Волошин: родители смогут получить до 1 млн рублей на ребёнка без налогов

Фото: Istock/Irina Tiumentseva

Сенатор Александр Волошин сообщил, что работающие родители могут получить от работодателя единовременную помощь при рождении ребёнка — до одного миллиона рублей. С этой суммы не нужно платить НДФЛ и страховые взносы.





В беседе с RT Волошин напомнил, что раньше необлагаемый предел составлял 50 тысяч рублей.

«Новый лимит действует на каждого ребёнка и позволяет компании направить на поддержку семьи значительно больше средств», — пояснил Александр Викторович.