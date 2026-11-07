Родителям смогут выплачивать до 1 млн рублей при рождении ребёнка без НДФЛ
Сенатор Волошин: родители смогут получить до 1 млн рублей на ребёнка без налогов
Сенатор Александр Волошин сообщил, что работающие родители могут получить от работодателя единовременную помощь при рождении ребёнка — до одного миллиона рублей. С этой суммы не нужно платить НДФЛ и страховые взносы.
В беседе с RT Волошин напомнил, что раньше необлагаемый предел составлял 50 тысяч рублей.
«Новый лимит действует на каждого ребёнка и позволяет компании направить на поддержку семьи значительно больше средств», — пояснил Александр Викторович.Единовременной сенатор считает помощь, которую выплатили один раз по приказу руководителя. Перечислить деньги нужно в течение первого года жизни малыша. Волошин подчеркнул: один миллион рублей — только верхняя граница освобождения от налогов.
По словам государственного деятеля, решение о выплате и её размере принимает работодатель. Условия могут закрепить в договоре, локальном акте или отдельном решении руководителя. Освобождение от налогов действует для каждого работающего родителя. Если мать и отец трудятся в одной организации, работодатель вправе помочь каждому в пределах отдельного лимита.