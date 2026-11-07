Врач объяснил феномен «смертельной» для мужчин температуры 37,1
Врач Кондрахин: мужчины тяжелее переносят температуру из-за особенностей сосудов
Терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что мужчины тяжелее переносят повышенную температуру тела из-за особенностей сосудов.
В беседе с изданием «Абзац» специалист сообщил, что женский организм значительно лучше приспосабливается к росту температуры.
«Женщина в большом диапазоне может выдержать температуру и боль, она защищена эстрогенами. Эстрогены выдерживают и эмоциональный потенциал, и сосудистый. У мужчин сосудистого потенциала нет. Когда возникает температура, перераспределение крови не происходит так, как должно быть, и внутри организма получается жар. А это для мужчины опасность, связанная с эволюцией», — пояснил врач.Кондрахин подчеркнул, что при лихорадке у мужчин кровь быстрее сгущается и риск тромбообразования возрастает. Микротромбы и спазм сосудов ухудшают капиллярное кровообращение, ткани остро испытывают нехватку кислорода, что усиливает слабость и ломоту. Самым неприятным диапазоном для мужчин терапевт назвал значения от 37 до 37,5 градуса.