В Москве врач назвал средний возраст рождения первенца

07 ноября 2026, 11:53

Врач Оленев: в среднем москвички впервые рожают в 29 лет

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Средний возраст первых родов в Москве составляет 29 лет, при этом общая средняя возрастная категория рожениц — 32-34 года. Об этом РИА Новости сообщил главный внештатный специалист по гинекологии и акушерству столичного департамента здравоохранения Антон Оленев.