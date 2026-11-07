В Москве врач назвал средний возраст рождения первенца
Средний возраст первых родов в Москве составляет 29 лет, при этом общая средняя возрастная категория рожениц — 32-34 года. Об этом РИА Новости сообщил главный внештатный специалист по гинекологии и акушерству столичного департамента здравоохранения Антон Оленев.
По его словам, ежегодно увеличивается и количество пациенток, рожающих в возрасте старше 40 лет. Специалист напомнил, что, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, репродуктивный возраст составляет от 18 до 49 лет. При этом, отметил Оленев, чем ближе возраст родов к началу этого периода, тем правильнее это с точки зрения физиологических возможностей и вынашивания беременности, пишет РИА Новости.
Ранее пластический хирург рассказала, как беременность может изменить результат маммопластики. По словам специалиста, на консультации часто спрашивают, можно ли после пластики груди снова забеременеть и сохранить возможность кормить ребёнка грудью.
Кроме того, россиянка выманила у возлюбленного полмиллиона, имитируя беременность и роды. Мужчина познакомился с девушкой на сайте.
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