Родившая от женатого мужчины женщина получила странное предложение от его супруги

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Женщина, родившая ребенка от женатого мужчины получила неожиданное предложение от бывшей жены своего экс-любовника. Свою историю она рассказала на форуме Reddit.
Как утверждает 26-летняя женщина, в начале отношений с мужчиной, ставшим отцом ее ребенка, она не знала, что ее любовник женат. Спустя месяц он признался, что у него есть супруга, но сказал, что его брак является формальностью. Мужчина заверил, что женат исключительно по документам и что он ждет, когда подрастут дети, чтобы развестись.
Спустя время женщина забеременела, однако мужчина настаивал на аборте. Тогда рассказчица приняла решение растить ребенка самостоятельно, не требуя алиментов.
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«Я подсела на его внимание, прекрасный секс, все места, куда он меня водил. Чувствовала себя особенной. Такая наивная», — поделилась пользовательница.
Спустя время женщина забеременела, однако мужчина настаивал на аборте. Тогда рассказчица приняла решение растить ребенка самостоятельно, не требуя алиментов.
«Сначала он пытался уговорить меня на аборт по-хорошему. Когда я не сдалась, наговорил ужасных вещей и потребовал, чтобы я забыла его имя и не показывалась на глаза», — рассказала девушка.Когда ребенку исполнилось 2 года, с женщиной связалась жена ее бывшего любовника. Она сообщила о разводе и пригласила девушку и ее сына познакомиться с их детьми. Позже она пояснила, что мужчина попал в ДТП 2 месяца назад и сейчас восстанавливается.
«Авария его потрясла. Он сказал ей, что сожалеет, что так поступил с сыном, не воспитывал его, не обеспечивал», — рассказывает автор поста.Комментаторы призвали быть женщину бдительнее: никто не знает настоящих намерений бывшей жены. Некоторые указали, что, если отец мальчика действительно хочет познакомиться и общаться с ним, ему необходимо самостоятельно возобновить общение с женщиной и начать выплачивать алименты.
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Алина Юрчак