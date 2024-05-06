Названа самая вредная ягода

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Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова заявила, что наиболее вредной из всех съедобных ягод является виноград из-за большого количества глюкозы.
«Он содержит большое количество глюкозы, поэтому его не рекомендуется употреблять людям с сахарным диабетом, ожирением или циррозом печени. В среднем в 100 г винограда содержится 16 г сахара», – пояснила в беседе с Газета.ру Утюмова.
Кроме этого, виноград из-за излишней калорийности может привести к набору весу, а большое количество витамина С способно спровоцировать аллергию. По словам специалиста, продукт стоит избегать людям с язвенными болезни и проблемами ЖКТ, так как ягода вызывает большое количество желудочного сока, что вредно.
Ранее диетолог Полина Журавлева заявила, что сельдерей не рекомендован беременным, поскольку может вызвать выкидыш или преждевременные роды.
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