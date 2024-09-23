Интим на видео: как живет участница шоу «Беременна в 16» из Уфы и на что растит сына

Фото: страница Любы в соцсети
Молодая мама и участница реалити-шоу «Беременна в 16» Люба из Уфы зарабатывает тем, что записывает порноролики. Как сложилась судьба девушки, которая родила ребенка в 17 лет, читайте в материале «Радио 1».
Люба стала звездой молодежного телеканала Ю, когда забеременела от 15-летнего парня по имени Артур. Зрители следили за мексиканскими страстями пары, где беременная девушка пыталась вернуть любовь своего избранника, а тот оказался не готов к ответственности и истерикам подруги под влиянием гормонов.
Позже Люба познакомилась в соцсети со взрослым мужчиной, который был готов к серьезным отношениям и согласился воспитывать чужого ребенка после родов. Беременная Люба уже готовилась к свадьбе. Однако 22-летний косметолог Евгений тоже не выдержал ругани с возлюбленной. Девушка снова попыталась вернуться к отцу ребенка, но безуспешно. Приключения на экране прошли и беременность тоже. В итоге 17-летняя Люба оказалась с малышом на руках.
Фото: istockphoto/ M-Production
За счет доходов с контента 18+ Люба прикупила две квартиры и машину за 13 миллионов рублей. «Заработанное» добро барышня с гордостью демонстрирует в соцсетях.
Фото: istockphoto/ Ivan Katsarov
Спустя год, в августе 2024 года, Иван осознал ошибку, и вернулся Любе. Пара официально зарегистрировала отношения 14 сентября. Сейчас счастливые новобрачные вместе ведут приватные порноканалы в Telegram.
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Позже Люба познакомилась в соцсети со взрослым мужчиной, который был готов к серьезным отношениям и согласился воспитывать чужого ребенка после родов. Беременная Люба уже готовилась к свадьбе. Однако 22-летний косметолог Евгений тоже не выдержал ругани с возлюбленной. Девушка снова попыталась вернуться к отцу ребенка, но безуспешно. Приключения на экране прошли и беременность тоже. В итоге 17-летняя Люба оказалась с малышом на руках.
От звезды шоу до приватных чатов с порнографиейОставив позади опыт с телезрителями, Люба нашла новую аудиторию в другом месте. Теперь уже совершеннолетняя молодая мама ведет приватный канал в мессенджере Telegram. Благодаря подписчикам, восходящая блогерша содержит себя и ребенка. Но есть нюанс — молодая мать выкладывает в привате пикантные ролики за «донаты». По сути, Люба устроила аналог популярного сайта для вебкам-моделей, только в Telegram.
Фото: istockphoto/ M-Production
За счет доходов с контента 18+ Люба прикупила две квартиры и машину за 13 миллионов рублей. «Заработанное» добро барышня с гордостью демонстрирует в соцсетях.
«Я мать, и я снимаю интимные видео на протяжении двух с половиной лет», – пишет в соцсетях Люба.
Предложила жениху участвовать в приватных чатахДевушка открыто заявляет, что купила 4-летнему сыну квартиру на деньги от приватных видео. Благодаря им же ребенок путешествует по «морям и странам». Также порнозвезда намекает, что в России ее ребенок учиться не будет.
«За все это время я столкнулась с таким количеством хейта, осуждений, высказываний по типу: «Блин, как жалко ее ребенка, что же с ним будет в школе?!» <…> кто вообще сказал, что он будет учиться в России?», — заявляет вебкамщица.
Супруги зарабатывают вместе на роликах 18+Личную жизнь Люба тоже решила связать с так называемой «работой». Девушка попыталась втянуть в индустрию 26-летнего любовника. Иван согласился участвовать в совместных съемках порно видео и какое-то время пара активно наполняла приватный канал взрослыми роликами. Но Ваня не захотел жениться и в 2023 году пара рассталась.
Фото: istockphoto/ Ivan Katsarov
Спустя год, в августе 2024 года, Иван осознал ошибку, и вернулся Любе. Пара официально зарегистрировала отношения 14 сентября. Сейчас счастливые новобрачные вместе ведут приватные порноканалы в Telegram.
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Лия Мурадьян