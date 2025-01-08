Могут удерживать в Турции: 23-летняя россиянка загадочно пропала в Стамбуле, подробности исчезновения и заявления родных

Лаура Писаренко (Фото: соцсети)
Близкие ищут Лауру Писаренко, пропавшую в Турции. Брат говорил, что в последний раз девушка выходила на связь 30 декабря, в свой день рождения.
Василий поделился, что в последний Лауру видели возле российского консульства в Стамбуле. Его сестра была в коричневой куртке, синей шляпе и черных брюках. Другой информации у родственников нет.
Брат девушки рассказал, что Лауру могут удерживать в депортационном центре, но связаться с сестрой нет возможности — нужно подтвердить степень родства и предоставить все нужные справки. В другом случае, узнать ничего не выйдет.
Родственники рассказали, что девушка потеряла паспорт и поехала в посольство для смены документов. Там ей объявили, что в скором времени её депортируют на родину, но потом родные узнали — Лауру не стали задерживать и отпустили из-за того, что она не нарушила сроков пребывания в стране в качестве туриста.
Лаура Писаренко (Фото: соцсети)
Отмечалось, что родные пустили все силы на то, чтобы получить от властей Турции хоть какие-то данные о местоположении Лауры. Необходимо подчеркнуть, что у близких Писаренко есть и иные версии случившегося, но брат девушки не стал их озвучивать.
В социальных сетях появились призывы помочь в поисках девушки, но информация разнится с показаниями родных Лауры.
Родные Лауры добавили, что девушку уже могли найти, но они не могут связаться с ней.
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Брат девушки рассказал, что Лауру могут удерживать в депортационном центре, но связаться с сестрой нет возможности — нужно подтвердить степень родства и предоставить все нужные справки. В другом случае, узнать ничего не выйдет.
«Есть некоторые зацепки, где она может находиться, но мы ничего не можем узнать — Турция требует подтверждение родства, некую справку от посольства. Однако в посольстве говорят, что они такие справки не выдают», — отметил Василий.
Родственники рассказали, что девушка потеряла паспорт и поехала в посольство для смены документов. Там ей объявили, что в скором времени её депортируют на родину, но потом родные узнали — Лауру не стали задерживать и отпустили из-за того, что она не нарушила сроков пребывания в стране в качестве туриста.
Лаура Писаренко (Фото: соцсети)
«У Лауры ранее были пробелы в памяти. Может впадать в неадекватное состояние», — поделились близкие девушки.
Отмечалось, что родные пустили все силы на то, чтобы получить от властей Турции хоть какие-то данные о местоположении Лауры. Необходимо подчеркнуть, что у близких Писаренко есть и иные версии случившегося, но брат девушки не стал их озвучивать.
В социальных сетях появились призывы помочь в поисках девушки, но информация разнится с показаниями родных Лауры.
«Пропала гражданка России в Стамбуле, Лаура Писаренко, 2000 года рождения. Последний раз видели 30 декабря возле консульства РФ в Стамбуле. Была одета в черное пальто, в черные ботинки и черную юбку с кофтой. С собой нет связи или документов», — говорилось в объявлении.
Родные Лауры добавили, что девушку уже могли найти, но они не могут связаться с ней.
«Нам передали информацию о ней, которую мы сейчас проверяем. Мы ищем Лауру сами, нам помогают совершенно незнакомые люди», — поделились близкие девушки.
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Ольга Енгалычева