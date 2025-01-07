Подросток, пострадавший от сексуального насилия, убил сверстника: как жертва стала агрессором

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Летом 2014 года в селе Кудеевский Иглинского района Башкирии пропал 10-летний Азамат Сулейманов. Спустя три дня его тело нашли, а по подозрению в убийстве задержали 15-летнего Георгия Беспалова, чей отец был бывшим участковым. Он дал признательные показания и назвал причину своего жестокого преступления, которая повергла в шок местных жителей. Подробности приводит «Радио 1».
Задержка в развитии и домашнее обучение
Азамат Сулейманов имел задержку в развитии и другие проблемы. Отец умер, когда ему было пять лет. Мать воспитывала ребенка одна. Семья жила на пособие по уходу за инвалидом. При этом соседка рассказала, что мальчик часто приходил к ней в гости, когда его мать находилась в алкогольном опьянении. По ее словам, ребенка женщина не обижала, но он не любил пьяных.
Она также была уверена, что семья запустила мальчика, не желая отдавать его в коррекционный класс, чтобы не лишиться государственного пособия.
Пропажа Азамата
Мать заметила пропажу сына почти сразу. Мальчик имел задержку в развитии и практически всегда находился с женщиной. На поиски ребенка бросились местные жители, волонтеры, полиция, поисковые собаки, которых к вечеру первого дня настраивали на поиски трупа. Уже тогда было понятно, что шансы найти Азамата живым были минимальны.
Спустя три дня на другом конце села был найден велосипед мальчика. Еще через три часа нашли и тело ребенка. Оно лежало на крыше неработающего кирпичного завода. Было очевидно, что мальчика избили до смерти. У него была сломана челюсть и другие страшные травмы.
В убийстве сознался 15-летний подросток
Убийцей Азамата оказался 15-летний Георгий Беспалов, сын бывшего участкового. Он дал признательные показания, и его арестовали. Оказалось, что парень давно попал в плохую компанию, которая часто отбирала деньги у более младших и слабых детей. Родителей вызывали в школу, но вопрос так и не решился.
Отец воспитывал Георгия в строгости, но при этом мальчик состоял на учете, а учителя часто жаловались на его поведение.
Однако Беспалов лишь частично признал свою вину. Он утверждал, что мальчика-инвалида избивали пятеро подростков, а затем главарь Илья Макаров приказал ему добить Азамата, угрожая в случае отказа «положить рядом».
Насилие и воровство
Члены компании, в которой оказался Беспалов, избивали детей, воровали и насиловали. Главарь банды мог забраться в чужой дом через окно и украсть деньги. Подростки жгли чужое имущество, а однажды изнасиловали 27-летнюю девушку на глазах у ее матери.
Позже стало известно, что Беспалов также подвергся изнасилованию со стороны своих товарищей, несмотря на то, что был в их рядах, но занимал позицию «мальчика для битья».
Причина убийства
За убийство Азамата Георгия Беспалова лишили свободы на четыре года. Следствие установило, что именно он завёл мальчика на крышу завода, и избил его до смерти по собственной инициативе.
Осенью 2019 года он освободился из колонии и рассказал свою историю журналистам. Беспалов признался, что устал от постоянных унижений со стороны товарищей и решил выместить свою обиду на Азамате.
Позже полиция подтвердила факт сексуального насилия со стороны Ильи Макарова, а также выяснили, что в издевательствах участвовали его сообщники.
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