В Уфе крупного ресторатора подозревают в растлении 3-летней дочери: что сделал бизнесмен и в чем его обвиняет жена

Игорь Баринов (Фото: соцсети)
Известного ресторатора Уфы Игоря Баринова подозревают в растлении собственной трехлетней дочери. Заявление в полицию подала жена бизнесмена Алена. Сейчас мужчина находится в СИЗО, а следователи ищут доказательства его вины. Подробности дела приводит «Радио 1».
Обвинение в растлении трехлетней дочери
В канун Нового года супруга Игоря Баринова, широко известного ресторатора в Уфе, написала заявление в полицию, обвинив мужа в растлении их трехлетней дочери. Об этом 2 января сообщил Telegram-канал «Честный репортаж», ссылаясь на собственный источник. При этом женщина в разговоре с UFA1.RU отказалась раскрывать, что именно сделал Баринов с ребенком, объяснив свой отказ тем, что идет следствие.
«Ну, а вы знаете, что сейчас идет следствие? Об этом вообще нельзя говорить. Не знаю, могу ли я об этом говорить. Идет следствие», — сказала она.
При этом известно, что уголовное дело на бизнесмена завели по 132-й статье УК РФ. Ему инкриминируют насильственные действия сексуального характера в отношения малолетнего. Баринова арестовали и поместили в СИЗО.
Баринов вину отрицает
Сам бизнесмен свою вину отрицает. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «КП-Уфа» о том, что в деле все может быть не так однозначно.
«При обыске никаких доказательств не нашли, есть только показания жены и слова ребенка, заученные, как стишок», — рассказал источник.
Некоторые общие знакомые считают, что жена намеренно обвинила Баринова с целью наживы. Однако есть информация, что между супругами был подписан брачный договор, по которому женщина не может претендовать на деньги и бизнес мужа. Другие же говорят, что женщина не стала бы просто так наговаривать на Баринова и рушить семью, не имея четкой уверенности в его противоправных действиях.
При этом близкие друзья Игоря уверены в его невиновности. По их словам, мужчина ни при каких обстоятельствах не стал бы «лезть» на дочь, которая стала поздним, но долгожданным ребенком. Они считают, что жена сделала это из ревности.
При этом многие знакомые отмечают, что у Баринова был повышенный интерес к женщинам. А сам он был со странностями.
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Игорь Баринов является довольно состоятельным бизнесменом и поклонником шотландской культуры и всячески это демонстрирует. Он носит килт и называет себя «шотландским горцем». При этом в своих соцсетях он часто публикует откровенные фото, демонстрируя свое мужское достоинство, рассуждает об интимной жизни и свободе.
У него есть своя крафтовая пивоварня, паб в стиле стимпанка Great Britain Pound (GBP) и шотландский ресторан Mc Highlander. В 2022 году ресторан попал в поле зрения Федеральной антимонопольной службы. Внимание ведомства привлекла вывеска заведения, на которой красовался символ в виде смеси ежа, волка и крысы с поднятым килтом, демонстрирующем пятую точку, похожую на человеческую. После претензии ФАС Баринов повесил на символ ресторана табличку с надписью Censored.
Также известно, что в одном из своих заведений он устраивал закрытые вечеринки для уфимцев старше 25 лет, где были всяческие развлечения для взрослых.
Свадьба и рождение дочери
В июне 2021 года Игорь Баринов женился на косметологе Алене. В сентябре у пары родилась дочь. Когда ей исполнился месяц, бизнесмен устроил фотосессию, где на нем был лишь килт, а на ребенке — только шапочка.
В январе 2022 года Бариновы крестили свою дочь, а крестным стал известный в городе бизнесмен и владелец сети кафе Михаил Кумпан.
Баринов постоянно писал в соцсети о любви к дочери и публиковал совместные фотографии.
Теперь следователям предстоит выяснить, действительно ли бизнесмен испытывал к дочери только отцовские чувства, или же обвинения жены и самой девочки подтвердятся.
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