В Уфе крупного ресторатора подозревают в растлении 3-летней дочери: что сделал бизнесмен и в чем его обвиняет жена

38-летний россиянин Виктор Соловьев вместе со своей девушкой Алиной 2 января отправился на отдых в Грузию, откуда уже не вернулся. В ночь на 5 января его застрелили, а спутницу чуть не изнасиловали. Подробности загадочного нападения приводит «Радио 1».