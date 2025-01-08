Бандиты сказали, чтобы она не совалась: за сколько русских детей продавали итальянцам и как маленькую Любу забрали у бабушки

Легенды отечественного хоккея, звёзды экрана и представители СМИ проведут вторую игру нового зимнего сезона проекта «Выходи во двор» в подмосковном городе Пушкино. 11 января звёздная команда встретится со сборной местных жителей на катке Центрального парка культуры и отдыха.

Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. Матч в Пушкино станет первым в сезоне, который пройдет в пределах общественного пространства на парковой территории. «Выехать» из дворов звёзды спорта решили для того, чтобы придать мероприятию более открытую и праздничную атмосферу. На протяжении всего сезона команда профессионалов намерена ещё не раз появиться на катках в парках.

В предстоящем матче в городском округе Пушкинский в составе команды Легенд на лёд выйдут звёзды сборной России и НХЛ Вячеслав Фетисов, Виталий Прохоров, Вячеслав Буцаев, Алексей Касатонов, Андрей Коваленко, а также популярные игроки отечественной Континентальной хоккейной лиги Сергей Коньков и Сергей Соин.





Фото: istockphoto/gorodenkoff



В текущем сезоне к команде профессиональных спортсменов в каждой встрече присоединяются известные актёры и представители шоу-бизнеса. В матче 11 января в спортивном амплуа выступят актер, снимавшийся в фильме «Легенда № 17» и популярном сериале о хоккее «Молодёжка» Тимур Ефременков, а также исполнитель роли Александра Кострова в сериале «Молодёжка» Иван Жвакин. К ним присоединится корреспондент ТВЦ, нападающий хоккейной команды «Роспресса» Илья Данильцев. Кроме того, в состав сборной звёзд впервые вошел представитель любительского хоккея из другого государства — спортсмен из Казахстана Алексей Орлов.

Комментировать происходящее на льду и заряжать энергией и хорошим настроением зрителей на трибунах будет спортивный обозреватель, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.





Начинающих юных хоккеистов городского округа ждёт традиционная совместная тренировка с известными спортсменами. В Пушкине секретами профессионального мастерства, навыками катания и обводки поделится экс-форвард ярославского «Локомотива» Сергей Коньков. И, конечно, как всегда, для болельщиков будут организованы разнообразные конкурсы с призами и подарками.

Место проведения: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 3а, каток Центрального парка культуры и отдыха.

Дата проведения: 11 января 2025 года.

Программа мероприятия:

12:00 – мастер-классы

13:00 — матч команды «Легенды хоккея» с любительской сборной городского округа Пушкино.