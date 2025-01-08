Бандиты сказали, чтобы она не совалась: за сколько русских детей продавали итальянцам и как маленькую Любу забрали у бабушки

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За несколько лет почти 1500 тысячи детей из России продали в итальянские семьи. О том, кто участвовал в преступной схеме — в материале «Радио 1».
«В мае 98-го мы все приехали в Кировский детский дом, а Любы там уже не было. Буквально за два дня ребенка оттуда вывезли. Не только ее, там была группа детей», — поделилась с KP.RU Дарья, сестра Любы из Волгограда, которую удочерила итальянская семья с подачи Надежды Фратти.
26 лет семья ищет пропавшего ребенка. Любе было 3,5 года, когда ее «продали» итальянцам и забрали у семьи. Люба — одна из 1260 детей, которых «пристроила» в зарубежные семьи Надежда Фратти с сообщницами. О судьбе всех малышей так ничего и неизвестно. До сих пор не опровергнута и не доказана версия о продаже несовершеннолетних на органы.
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Переводчик и продавец детей
В период с 1993 по 2000 годы в Волгоградской и Пермской областях международное агентство «Аркобалено» (с итальянского «радуга») устраивало сирот в иностранные семьи. В большинстве своём отказниками интересовались итальянцы. Дела в России вела гражданка России и Италии Надежда Фратти. Женщина была как бы переводчиком, но в действительности — (согласно одной из версий) организатором и автором схемы «дети за деньги».
Представлялось все, как благое дело. Малыши никому не нужны — мама и папа их бросили или же государство лишило их родительских прав. Для несовершеннолетних будет лучше, если они обретут дом в приличных итальянских семьях. С такой легендой Фратти и приходила в разные детские учреждения, и к чиновникам.
По некоторой информации, за одного ребёнка, которого усыновили иностранцы, Фратти получала по 2500 долларов. Часть денег (по одной из версий) отдавала партнёрам — главному врачу Михайловского дома ребёнка Антонине Текучевой, экс-директору Кировского детдома Татьяне Чаплиной и экс-специалисту облкомитета по образованию Валентине Герусовой. Был у Фратти ещё ряд соратников — бухгалтер (Нина Курносова) и нотариус (Зоя Полищук). Однако их к уголовному делу не привлекали. Да и сами женщины, как сами признавались, денег особо не получали, лишь подделывали необходимые бумаги.
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«Аркобалено» так бы и промышляла дальше на «благо» сирот из России, вот только прокурорская проверка случайным образом обнаружила некие нестыковки в документах. В результате 30 января 2000 года против Фратти завели уголовное дело по трём статьям.
Сколько конкретно детей отдали иностранцам — неизвестно. В настоящий момент выявили около 1260 случаев передачи воспитанников детских домов. Известно, что Фратти и её команда орудовали в нескольких регионах.
После выхода очередного выпуска шоу на телевидении про Фратти, председатель СК России Александр Бастрыкин инициировал проверку в связи с её уголовным делом. Следователи трудились в трёх регионах — Волгоградской области, Республике Коми и Пермском крае.
«Председатель СК России поручил доложить о результатах проведенных проверок в связи с уголовным делом Надежды Фратти. В эфире одного из федеральных телеканалов продолжилось обсуждение событий, связанных с уголовным делом, по которому ранее в Волгограде был вынесен приговор в отношении Надежды Фратти (Щелгачевой) и других соучастников преступления. В апреле текущего года Председателем СК России давалось поручение о проведении проверок по озвученным прежде доводам участников программ, посвященных этой же теме. Главой ведомства дано поручение руководителям СУ по Волгоградской области, Республике Коми, Пермскому краю доложить о результатах проведенных проверок и установленных обстоятельствах», — обращал внимание Следком России.
После заявления председателя СК подобные случаи стали искать по всей России. Юрист и правозащитник Марина Масленникова объявила, что сообщники Фратти могли работать с несовершеннолетними из Приморского, Пермского и Хабаровского краев, Волгоградской, Курской, Иркутской, Свердловской областей, Республик Коми и Крым. После её заявления СК провёл дополнительные проверки. Ещё Марина Масленникова поделилась в своём Телеграм-канале, что сеть агентств по продаже несовершеннолетних существует до сих пор. Как доказательство она представила данные с итальянских сайтов со стоимостью за подобную услугу.
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«Братьев и сестёр не должны разлучать»
Одной из «проданных» в Италию детей была девочка Люба. Вспоминая прошлое, Любовь Воропаха (бабушка Любы) говорила, что всё время винила себя за случившееся. Однако пенсионерка не была ни в чём виновата — она лишь не успела забрать четвертую внучку под опеку.
«Я родила морального урода. Моя дочь с рождения подавала надежды. Не поверишь, я родила ее 4,5 кило и «в рубашке». Она в месяц у меня голову держала, в четыре месяца уже сидела, а в семь пошла. Когда ей был год, она говорила предложениями. И вот как начала брехать, так и всю жизнь в этой брехне. Она умеет говорить красиво, обещания давать, но слушать ее — себя не уважать. Школу она не закончила, работала по чуть-чуть и везде, считай и не работала. Убегала постоянно. И в Москву за ней ездили с ее братом, и в Тверь, по степям сколько я ее искала… Если бы ее не лишили родительских прав, не случилось бы это все», — подчеркнула Любовь Воропаха.
Как поделилась Любовь, внучку могли бы и не забрать в принципе, если бы не её дочь (мама девочки).
«Когда ее лишили родительских прав, Любочка была не с ней, а с отцом в Кабардино-Балкарии. Дашу и Таню уже забрали в детский дом, а потом дочка привезла сюда Любу и её тоже отняли», — рассказала бабушка Любы.
Малышку должны были определить в то же учреждение, что и сестёр, но почему-то её поместили в Кировский детский дом, куда брали детей с проблемами со здоровьем.
«Братьев и сестер не должны разлучать. А тут… Забрали ее туда, наверное, потому что ребенок красивый, умный. Зачем ее отправлять к нам, когда ее можно продать за хорошие деньги? Это мое такое мнение», — поделилась Дарья, старшая сестра Любы.
Старших сестёр «проданной» девочки бабушка забрала из учреждения под опеку сразу же. В то время она уже воспитывала старшего сына своей дочери Никиту (мать его оставила ещё в 10 месяцев). А вот с Любой не вышло так оперативно.
«Мы тогда жили в двухкомнатной квартире бабушки и нас уже было много. Бабушке отказали в опеке из-за жилплощади. Поэтому мы решили, что возьмемся за квартирный вопрос, а Люба пока побудет в детдоме. Бабушка устно договорилась с директором Татьяной Чаплиной, что до школы Любаша поживет там, а мы квартиру разменяем и сразу же ее заберем», — отметила Даша.
Девочку регулярно посещала вся семья. Брат и сёстры привозили с собой вкусности для всей группы, в которой была девочка. Два раза в месяц Люба виделась с обожаемой няней Дашей, Таней и Никитой. В день рождения малышку навестили с тортом и подарками, а на Новый год привезли домой с разрешения руководства учреждения.
Фото: iStock/ fizkes
«Все вместе тогда плакали»
«Бабушку пригласила в детдом Чаплинова. Она пошла одна. А зря! Растерялась. Там Чаплинова начала говорить, что Любу хочет забрать итальянская семья. Вот мол, зачем она вам, ей там будет лучше. Вы же ей никто, а там у нее будут мама и папа. Бабушка сказала, что она нам нужна и против того, чтобы ребенка отдали кому-то. Но Чаплинова предложила ей посоветоваться со всей семьей», — поделилась Даша.
Любовь Воропаха вернулась домой и рассказала все внукам.
«Все вместе тогда поплакали и сразу решили, что ни за что от нее не откажемся. Она наш ребенок!», — продолжила Даша.
Семья стала звонить директору детского дома, а она словно пропала. На третий день родственники узнали, что Любы больше нет в стране.
«Моего ребёнка убили и он умер»
Семья тут же обратилась к журналистам. Родственники поделились своей историей на телевидении, но дело не получило развития. В органах опеки постоянно твердили: «Без разрешения итальянских родителей не можем их данные разглашать».
«Мама тогда искала помощи и по своим «каналам». Вроде как говорила с бандитами, а те сказали, чтобы она в эту историю не совалась», — говорила семья Любы.
С кем именно у Фратти были договоренности до конца неизвестно. Имена соратников не раскрыли до сих пор.
Уже потом, когда Фратти находилась под следствием, мать Любаши лично поговорила с Надеждой. Та сказала, что с Любой точно все в порядке. В том личном разговоре Фратти сказала, что не у всех детей всё хорошо.
«На осознание того, что Люба больше не с нами, у меня ушла неделя. Я много плакала, но никогда не допускала мысли, что моего ребенка (Дарья называют Любу так, потому что в детстве занималась ее воспитанием) убили и он умер. Было внутреннее ощущение, что она жива. И я до сих пор так думаю. Мы до сих пор отмечаем день рождения Любы, но каждый раз у нас вопрос — радостно это делать или горестно», — говорила Даша.
Бабушка Любы уточнила, что девочку ищут до сих пор, других детей тоже. Все они давно повзрослели и далеко не каждый знает, что раньше жил в детском доме, а те, кому известно, хотят отыскать своих родителей из России. К примеру, 33-летнего Евгения Филатова из Рима взяли в итальянскую семью в 1997 году. Он не знает русский язык и абсолютно ничего не знает о своих родственниках. Мужчина не оставляет попыток найти свою русскую маму.
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Приговор Фратти и её соратникам
70-летняя Надежда Фратти (при рождении Крапивина) родилась в городе Березняки Пермской области (сейчас Пермский край). Женщина дважды была замужем.
Первым супругом Фратти был Владимир Щелгачев. У Надежды и Владимира родилась дочь Алла. У девушки есть дочь Джулия, в настоящий момент ей 15 лет. Первый муж Фратти скончался. В 1989-м женщина снова вышла замуж. В этот раз за уроженца Италии Карло Фратти. Второй супруг также скончался. Из-за выхода в Италию Надежда и начала свой «детский бизнес».
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Надежду и её соратников судили пять раз. В 2002 году Фратти, Герусову, Чаплину и Текучеву оправдали из-за «отсутствия состава преступления». И лишь в 2010 году, после затяжных разбирательств Волгоградский областной суд признал Надежду Фратти виновной по статьям 291 УК РФ («Дача взятки») и 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). Фратти получила наказание в виде четырёх лет условного срока с испытательным сроком.
Три ее соратницы тоже «заработали» лишь условный срок. Валентину Герусову осудили на шесть лет условно за получение взятки. Нине Текучевой (она до сих пор трудится заведующей филиалом № 1 ГКУЗ «ВОСДР» — Михайловский дом ребенка) тоже за получение взятки дали три года условно. А Татьяне Чаплиной (она скончалась) по такой же статье — пять лет условно.
Сейчас у Фратти три фирмы в Перми — одна занимается переводами, другая оптовой торговлей остальными видами автомобилей и промышленным оборудованием, а третья — оптовой торговлей машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства. Фратти всё ещё сотрудничает с итальянцами.
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